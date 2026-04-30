Nesli tükenme tehlikesi altında, cep telefonuyla görüntüledi
30.04.2026 - 18:33
Bolu'da ormanlık alanda çalışan işçiler, odun yığınları arasında nesli tükenme tehlikesi altında olan zehirli Kafkas burunlu engerek yılanını cep telefonuyla görüntüledi.
Bolu Orman İşletme Müdürlüğü sahasında sürdürülen üretim çalışmaları sırasında işçiler, kesilerek istiflenen odunların arasında hareket eden bir yılan fark etti.
Alışılmış türlerden farklı olduğunu düşünen işçiler, yılanı cep telefonu ile görüntüledi.
Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerince incelenmesi sonucunda yılanın Kafkas burunlu engerek yılanı olduğu tespit edildi.
Ekipler, bu türün özellikle Karadeniz Bölgesi'nde görüldüğünü ve oldukça zehirli yılanlar arasında yer aldığını belirtti.
Yılan, yapılan incelemelerin ardından zarar verilmeden bulunduğu bölgedeki doğal yaşam alanına bırakıldı.