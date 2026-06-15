YKS'ye girecek adayların en çok sorduğu 20 soru! YKS'ye kısa süre kala dikkat: Bu cevaplar sizi de ilgilendiriyor

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1. ŞU NETLERLE KAÇ BİN SIRALAMA GELİR?



Adayların en çok sorduğu soru bu oluyor. Ancak sıralamalar her yıl sınavın zorluk seviyesine ve aday performansına göre değişebiliyor. Bu nedenle kesin sonuç yerine geçmiş yıllara göre tahmini değerlendirmeler yapılabiliyor.



2. YKS'YE KALAN SÜREDE HEDEFİME ULAŞABİLİR MİYİM?



Bu sorunun cevabı mevcut seviyeye bağlı. Düzenli ve planlı çalışan öğrenciler birkaç ay içerisinde ciddi ilerleme kaydedebiliyor.



3. TYT Mİ ÇALIŞMALIYIM, AYT Mİ?



Temeli eksik olan öğrencilerin öncelikle TYT'ye ağırlık vermesi öneriliyor. TYT'de temel oluşturulduktan sonra AYT çalışmaları daha verimli ilerliyor.