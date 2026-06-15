YKS'ye girecek adayların en çok sorduğu 20 soru! YKS'ye kısa süre kala dikkat: Bu cevaplar sizi de ilgilendiriyor
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sayılı günler kala öğrencilerin en çok merak ettiği konular belli oldu. Net hesaplamalarından sıralama tahminlerine, çalışma programlarından tercih dönemine kadar adayların en sık sorduğu 20 soru ve uzmanların önerileri haberimizde.
Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), üniversite hayali kuran adaylar için kritik önem taşıyor. Sınav tarihi yaklaştıkça öğrenciler hem çalışma süreçleri hem de sınav sonrası tercih dönemiyle ilgili yoğun araştırma yapıyor. Özellikle yapay zeka destekli platformlara yönelen adaylar, benzer sorularla geleceklerini şekillendirecek kararlar almaya çalışıyor.
İşte YKS adaylarının en çok sorduğu 20 soru ve merak edilen yanıtları...
1. ŞU NETLERLE KAÇ BİN SIRALAMA GELİR?
Adayların en çok sorduğu soru bu oluyor. Ancak sıralamalar her yıl sınavın zorluk seviyesine ve aday performansına göre değişebiliyor. Bu nedenle kesin sonuç yerine geçmiş yıllara göre tahmini değerlendirmeler yapılabiliyor.
2. YKS'YE KALAN SÜREDE HEDEFİME ULAŞABİLİR MİYİM?
Bu sorunun cevabı mevcut seviyeye bağlı. Düzenli ve planlı çalışan öğrenciler birkaç ay içerisinde ciddi ilerleme kaydedebiliyor.
3. TYT Mİ ÇALIŞMALIYIM, AYT Mİ?
Temeli eksik olan öğrencilerin öncelikle TYT'ye ağırlık vermesi öneriliyor. TYT'de temel oluşturulduktan sonra AYT çalışmaları daha verimli ilerliyor.
4. GÜNDE KAÇ SAAT DERS ÇALIŞMALIYIM?
Uzmanlara göre önemli olan saat değil verimlilik. Düzenli şekilde geçirilen 4-6 saatlik çalışma birçok öğrenci için yeterli olabiliyor.
5. MATEMATİĞİM SIFIR, NEREDEN BAŞLAMALIYIM?
Temel kavramlar, sayı basamakları, rasyonel sayılar ve problemler gibi temel konularla başlanması tavsiye ediliyor.
6. SON BİR AYDA DERECE YAPILIR MI?
Eksiklere ve mevcut seviyeye göre değişmekle birlikte son aylarda yapılacak doğru tekrarlar önemli sıralama farkları oluşturabiliyor.
7. MEZUNA KALMAK MANTIKLI MI?
Bu karar kişinin hedeflerine, mevcut sıralamasına ve bir yıl daha çalışma motivasyonuna göre değerlendirilmeli.
8. TYT MATEMATİK Mİ DAHA ZOR, AYT MATEMATİK Mİ?
Öğrencilerin büyük bölümü AYT Matematik'in bilgi derinliği nedeniyle daha zor olduğunu düşünüyor. Ancak TYT'de süre yönetimi ayrı bir zorluk oluşturuyor.
9. SON HAFTA DERS ÇALIŞILIR MI?
Son hafta yeni konu öğrenmek yerine tekrar yapmak ve deneme analizlerine odaklanmak daha faydalı kabul ediliyor.
10. DENEME SINAVLARINDA DÜŞÜK NET YAPMAK NORMAL Mİ?
Uzmanlara göre denemelerin amacı eksikleri görmek. Bu nedenle düşük netler motivasyon kaybı yerine gelişim fırsatı olarak değerlendirilmeli.
11. YKS'DE SÜRE YETİŞİR Mİ?
Süre problemi yaşayan öğrencilerin düzenli deneme çözerek sınav pratiğini artırmaları öneriliyor.
12. HANGİ BÖLÜM DAHA AVANTAJLI?
Bu sorunun tek bir cevabı bulunmuyor. Bölüm seçerken hem ilgi alanları hem de kariyer hedefleri dikkate alınmalı.
13. HUKUK OKUNUR MU?
Hukuk fakülteleri hâlâ yoğun ilgi görüyor. Ancak öğrencilerin sektördeki rekabet koşullarını da araştırması gerekiyor.
14. TIP MI, DİŞ HEKİMLİĞİ Mİ?
Her iki bölüm de yüksek puanla öğrenci kabul ediyor. Tercih yapılırken çalışma koşulları ve kişisel beklentiler değerlendirilmeli.
15. YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ GELECEĞİN MESLEĞİ Mİ?
Teknoloji sektörünün büyümesiyle yazılım alanına ilgi artıyor. Ancak sürekli öğrenme gerektiren bir meslek olduğu unutulmamalı.
16. PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ TERCİH EDİLİR Mİ?
Son yılların popüler bölümlerinden biri olan psikoloji için yüksek lisans ve uzmanlaşma süreçleri de dikkate alınmalı.
17. AÇIKTA KALIR MIYIM?
Tercih listesinin doğru hazırlanması halinde adayların yerleşme ihtimali önemli ölçüde artıyor.
18. TERCİH YAPARKEN PUANA MI SIRALAMAYA MI BAKILMALI?
Uzmanlar puandan çok başarı sıralamasının dikkate alınmasını öneriyor.
19. SINAV KAYGISIYLA NASIL BAŞ EDİLİR?
Düzenli uyku, gerçekçi hedefler ve deneme pratiği sınav kaygısının azaltılmasına yardımcı oluyor.
20. YKS HAYATIMI BELİRLER Mİ?
Uzmanlara göre YKS önemli bir dönüm noktası olsa da hayatın tamamını belirleyen tek unsur değil. Kariyer yolculuğu üniversite sonrasında da farklı fırsatlarla şekillenmeye devam ediyor.
ÖĞRENCİLERİN EN BÜYÜK ENDİŞESİ SIRALAMA VE TERCİH SÜRECİ
YKS adaylarının sorularına bakıldığında en büyük kaygının başarı sıralaması, üniversite tercihi ve gelecek planlaması olduğu görülüyor. Eğitim uzmanları ise öğrencilerin başkalarıyla kıyas yapmak yerine kendi gelişimlerine odaklanmaları gerektiğini vurguluyor.
YKS ADAYLARINA SON TAVSİYELER
Sınava kısa süre kala çalışma temposunu korumak, uyku düzenine dikkat etmek, deneme analizleri yapmak ve moral motivasyonu yüksek tutmak büyük önem taşıyor. Uzmanlar, sınav gününe kadar düzenli çalışan öğrencilerin performanslarını önemli ölçüde artırabileceğini belirtiyor.
YKS sürecinde en önemli unsurun istikrarlı çalışma olduğunu belirten eğitimciler, adayların sosyal medya kaynaklı bilgi kirliliğinden uzak durarak güvenilir kaynaklara yönelmesini tavsiye ediyor.