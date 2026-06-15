Hatay'da 25 mahalleye müjde: Toplu ulaşım başlıyor

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Hayata geçirilen uygulamayla birlikte mahallelerden ilçe merkezine düzenli ulaşım sağlanırken, yıllardır ulaşım sıkıntısı yaşayan vatandaşların önemli bir talebi de karşılanmış oldu.

HBB yetkilileri, dağlık ve kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ulaşımda yaşadığı zorlukların yeni hizmetle büyük ölçüde giderileceğini belirterek, uygulamanın ilçe merkeziyle mahalleler arasındaki ulaşımı kolaylaştıracağını ifade etti.







Hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren Bintaş Mahallesi Muhtarı Mustafa Çalışır, Haydarlar Mahallesi Muhtarı Mustafa Dağlar ve Mazmanlı Mahallesi Muhtarı Mustafa Vaner, ortak görüşlerinde, "Mahallelerimiz kırsal ve dağlık bölgelerde yer aldığı için vatandaşlarımız ulaşım konusunda büyük zorluklar yaşıyordu. Başlatılan toplu ulaşım hizmetiyle birlikte önemli bir eksiklik giderilmiş oldu. Mahallelerimiz ve şahsımız adına HBB Başkanımız Mehmet Öntürk’e ve ekibine teşekkür ediyoruz" dedi.

Büyükşehir yetkilileri, vatandaşlarımızın güvenli, konforlu ve erişilebilir ulaşım hizmetlerinden faydalanabilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceklerini belirtti.