Konya Ovası'nda rekor hasat! Buğday ve arpada rekolte beklentiyi aştı

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Yağışların yalnızca verimi değil, ürün kalitesini de artırdığına dikkat çeken Kırkgöz, dane doluluğunun ve hektolitre değerlerinin geçen yıllara göre daha yüksek olduğunu söyledi. Kırkgöz, "Özellikle yağışların iyi olmasıyla dane kaliteleri yüksek oldu. Ürünlerin hektolitreleri geçen seneye göre daha yüksek. Bu da kalitenin en belirgin özelliklerinden bir tanesi. Arpa üzerinde ve buğday bitkisi üzerinde hektolitrenin yüksek olması, kalitenin daha iyi olduğu anlamına gelmekte. Tabii yağışların iyi olması bundaki en büyük etkenlerden bir tanesi. Hektolitrenin iyi olması demek, danelerin biraz daha dolu olması anlamına geliyor. Geçtiğimiz yıllarda buğdayda ve arpada maalesef cılız dane dediğimiz dane sayısı daha fazlaydı. Bu da yağışların en büyük artılarından biri oldu. Üretim planlaması ve B reçete sistemi bu yıl hayata geçti. Bu yıldan itibaren çiftçilerimizin bu ilaçları kullanırken biraz daha dikkatli ve tedbirli davranmaları gerekiyor.