WhatsApp’a yıllardır beklenen özellik geldi: Bilgisayara uygulama indirmek gerekmeyecek

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WhatsApp’ın duyuruyu yapmış olması, yeni arama düğmesinin aynı anda bütün kullanıcılarda görüneceği anlamına gelmiyor.



Şirket, WhatsApp Web üzerinden sesli ve görüntülü arama dahil olmak üzere yeni özelliklerin kademeli olarak dağıtıldığını ve yakında herkesin kullanımına sunulacağını belirtiyor.



Dolayısıyla WhatsApp Web’i açtığınızda arama seçeneğini henüz göremiyorsanız bilgisayarınızda veya hesabınızda mutlaka bir sorun olduğu sonucuna varmayın. Özelliğin hesabınıza ulaşması için bir süre daha beklemeniz gerekebilir.



WhatsApp’ın yıllardır masaüstü uygulamasına ayırdığı arama özelliğini internet tarayıcısına taşıması küçük bir değişiklik gibi görünebilir. Ancak uygulama yükleyemeyen veya yüklemek istemeyen milyonlarca kullanıcı için tarayıcıdaki eksik parçanın sonunda yerine oturduğunu söylemek mümkün.