WhatsApp’a yıllardır beklenen özellik geldi: Bilgisayara uygulama indirmek gerekmeyecek
WhatsApp’ı bilgisayarında kullananların karşısına yıllardır aynı engel çıkıyordu: Mesajlaşmak için internet tarayıcısı yeterli olsa da sesli veya görüntülü arama yapmak isteyenlerin masaüstü uygulamasını indirmesi gerekiyordu. WhatsApp bu ayrımı sonunda ortadan kaldırdı. Üstelik tarayıcıya gelen yenilik arama düğmesiyle sınırlı değil...
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WhatsApp Web, bilgisayar başında uzun zaman geçirenlerin telefonla kurduğu mesafeyi epey açtı. Mesajlar geliyor, fotoğraflar gönderiliyor, belgeler indiriliyor; kısacası telefon masanın bir köşesinde sessizce durabiliyordu.Ta ki biri arayana kadar...
WhatsApp üzerinden sesli veya görüntülü görüşme yapmak isteyenlerin masaüstü uygulamasını indirmesi gerekiyordu. Ortak kullanılan bilgisayarlarda, uygulama kurmaya izin verilmeyen iş cihazlarında ya da bilgisayarına yeni bir program yüklemek istemeyenler için bu küçük ayrıntı hayli can sıkıcı olabiliyordu.
WhatsApp, yıllardır eksikliği hissedilen özelliği sonunda internet tarayıcısına taşıdı.
WHATSAPP WEB ÜZERİNDEN SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ ARAMA DÖNEMİ
WhatsApp’ın resmî açıklamasına göre kullanıcılar artık WhatsApp Web üzerinden sesli ve görüntülü arama yapabilecek, gelen çağrıları da doğrudan tarayıcıdan yanıtlayabilecek.
Yeni özellik yalnızca iki kişi arasındaki görüşmeleri kapsamıyor. Bireysel aramaların yanı sıra grup sesli ve görüntülü görüşmeleri de WhatsApp Web üzerinden gerçekleştirilebilecek.
Başka bir ifadeyle bilgisayarınızda WhatsApp masaüstü uygulaması kurulu olmasa bile internet tarayıcısını açarak görüşmeye katılmanız mümkün olacak.
Bu özellik özellikle uygulama yüklenmesine izin verilmeyen iş bilgisayarlarını kullananlar, ortak cihazlardan WhatsApp’a bağlanan öğrenciler ya da tarayıcı dışına çıkmak istemeyenler için işleri önemli ölçüde kolaylaştıracak.
BİLGİSAYARA WHATSAPP İNDİRMEK GEREKMEYECEK
WhatsApp Web üzerinden mesajlaşmak için daha önce olduğu gibi web.whatsapp.com adresine gidip hesabı telefondan bilgisayara bağlamak yeterli olacak.
Yeni özellik hesabınıza ulaştığında sesli ve görüntülü görüşmeler de tarayıcı üzerinden başlatılabilecek. Böylece yalnızca arama yapabilmek için Windows veya macOS için hazırlanan WhatsApp masaüstü uygulamasını ayrıca indirme zorunluluğu ortadan kalkacak.
Ancak bu durum masaüstü uygulamasının tamamen kullanımdan kaldırıldığı anlamına gelmiyor. Dileyen kullanıcılar WhatsApp’ın bilgisayar uygulamasını kullanmayı sürdürebilecek. Değişen şey, arama yapmak isteyenlere ikinci bir seçeneğin sunulması.
EKRAN PAYLAŞIMI DA TARAYICIYA GELİYOR
WhatsApp Web’e eklenen özellikler sesli ve görüntülü aramalarla sınırlı değil.
Şirketin açıklamasına göre kullanıcılar görüşme sırasında ekranlarını paylaşabilecek ve mesajlarla tepki verebilecek. Tarayıcı sürümünde ayrıca arama geçmişinin ve favori kişilerin görülebileceği özel bir “Aramalar” sekmesi bulunacak.
Böylece WhatsApp Web, yalnızca mesajların daha büyük ekranda görüntülendiği bir araç olmaktan çıkarak masaüstü uygulamasına biraz daha yaklaşacak.
TELEFONDA BAŞLAYAN GÖRÜŞME BİLGİSAYARDA SÜRECEK
WhatsApp’ın duyurduğu bir diğer dikkat çekici yenilik ise görüşmeyi cihazlar arasında aktarma özelliği oldu.
Kullanıcılar telefon veya tablette başlattıkları aktif bir grup görüşmesini kapatmadan WhatsApp Web’e ya da masaüstü uygulamasına taşıyabilecek. Aynı işlem ters yönde de gerçekleştirilebilecek.
Örneğin dışarıdayken telefon üzerinden katıldığınız bir grup görüşmesini eve geldiğinizde sonlandırıp yeniden arama yapmak yerine bilgisayarınıza aktarabileceksiniz.
Ancak şirketin açıklamasında bu aktarım özelliğinin özellikle aktif *grup görüşmeleri* için duyurulduğunu belirtmekte fayda var.
GRUP ARAMALARINA BEKLEME ODASI GELDİ
WhatsApp, grup görüşmelerini yöneten kullanıcılar için “Bekleme Odası” adlı yeni bir özellik de hazırladı.WhatsApp arama bağlantısı oluşturulurken “Katılmak için onay gerektir” seçeneği etkinleştirilirse görüşmeye gelen kişiler doğrudan aramaya dahil olmayacak. Katılımcılar, görüşmeyi oluşturan kişi izin verene kadar bekleme odasında tutulacak.
Özellikle çok sayıda kişinin katıldığı görüşmelerde bu özellik, aramaya kimin ve ne zaman dahil olacağı konusunda daha fazla kontrol sağlayacak.
GÖRÜŞMELER ÜCRETSİZ VE UÇTAN UCA ŞİFRELİ
WhatsApp, internet tarayıcısı üzerinden yapılan sesli ve görüntülü görüşmelerin de uçtan uca şifreleneceğini açıkladı.
Şirkete göre WhatsApp Web aramalarında süre sınırı bulunmayacak ve görüşmeler için ayrıca ücret alınmayacak. Elbette görüşme sırasında kullanılan internet bağlantısının mobil veri paketinizden veya sabit internet kotanızdan harcama yapabileceğini unutmamak gerekiyor.
Uçtan uca şifreleme sayesinde aramanın içeriği görüşmeye katılan kişiler dışında başkaları tarafından dinlenemiyor veya görüntülenemiyor.
GÜRÜLTÜYÜ AZALTACAK, GÖRÜNTÜYÜ DAHA HIZLI NETLEŞTİRECEK
Arama deneyimini geliştirmeyi amaçlayan iki yenilik daha duyuruldu.
“QuickHD” adı verilen özellikle görüntülü görüşmelerin ilk saniyelerinden itibaren yüksek çözünürlüklü görüntü sunulması hedefleniyor. Gürültü engelleme özelliği ise çevredeki sesleri azaltarak kullanıcının sesinin karşı tarafa daha anlaşılır ulaşmasını sağlayacak.
Gürültü engelleme seçeneği, görüşme sırasında arama ayarları üzerinden yönetilebilecek.
WHATSAPP WEB ARAMA ÖZELLİĞİ NEDEN GÖRÜNMÜYOR?
WhatsApp’ın duyuruyu yapmış olması, yeni arama düğmesinin aynı anda bütün kullanıcılarda görüneceği anlamına gelmiyor.
Şirket, WhatsApp Web üzerinden sesli ve görüntülü arama dahil olmak üzere yeni özelliklerin kademeli olarak dağıtıldığını ve yakında herkesin kullanımına sunulacağını belirtiyor.
Dolayısıyla WhatsApp Web’i açtığınızda arama seçeneğini henüz göremiyorsanız bilgisayarınızda veya hesabınızda mutlaka bir sorun olduğu sonucuna varmayın. Özelliğin hesabınıza ulaşması için bir süre daha beklemeniz gerekebilir.
WhatsApp’ın yıllardır masaüstü uygulamasına ayırdığı arama özelliğini internet tarayıcısına taşıması küçük bir değişiklik gibi görünebilir. Ancak uygulama yükleyemeyen veya yüklemek istemeyen milyonlarca kullanıcı için tarayıcıdaki eksik parçanın sonunda yerine oturduğunu söylemek mümkün.