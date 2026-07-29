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Afyonkarahisar'da hasat başladı! Türkiye'nin 81 iline gönderiliyor: Tarlada kilosu 60 TL'yi buldu

29.07.2026 - 13:06Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde taze fasulye hasadı başladı. Sabahın erken saatlerinde tarlalara giren işçiler, kavurucu sıcak altında topladıkları ürünleri Türkiye'nin 81 iline gönderirken, taze fasulyenin tarladaki kilogram fiyatı 50 ile 60 TL arasında alıcı buluyor.

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1Afyonkarahisar'da hasat başladı! Türkiye'nin 81 iline gönderiliyor: Tarlada kilosu 60 TL'yi buldu

Afyonkarahisar'ın tarımsal potansiyeliyle öne çıkan Şuhut ilçesinde, yaz sezonunun en önemli ürünlerinden biri olan taze fasulyede hasat maratonu başladı.

2Afyonkarahisar'da hasat başladı! Türkiye'nin 81 iline gönderiliyor: Tarlada kilosu 60 TL'yi buldu

Sabahın ilk ışıklarıyla tarlalara giren tarım işçileri, kavurucu sıcaklara aldırış etmeden gün boyu toplayarak hazırladıkları ürünleri Türkiye'nin dört bir yanındaki sofralara ulaştırıyor.

3Afyonkarahisar'da hasat başladı! Türkiye'nin 81 iline gönderiliyor: Tarlada kilosu 60 TL'yi buldu

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Bölgenin taze fasulye üretiminde adeta bir üssü konumunda bulunan Şuhut'ta, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı yaklaşık 3 bin 500 dekar alanda üretim gerçekleştiriliyor. Dekar başına ortalama 2 bin 500 kilogram verimin elde edildiği ilçede, bu sezon da binlerce ton kaliteli ürünün iç piyasaya sürülmesi hedefleniyor.

4Afyonkarahisar'da hasat başladı! Türkiye'nin 81 iline gönderiliyor: Tarlada kilosu 60 TL'yi buldu

İlçede taze fasulyenin kilogramı tarlada 50 ile 60 TL arasında alıcı bulurken, zorlu şartlar altında çalışan tarım işçileri ve üreticiler fiyatların emeği karşılayacak seviyede kalmasını istiyor.

5Afyonkarahisar'da hasat başladı! Türkiye'nin 81 iline gönderiliyor: Tarlada kilosu 60 TL'yi buldu

Tarlada çalışan işçiler hasadın verimli geçtiğini belirterek, sabah saat 07.30'dan akşam 18.00'e kadar günlük bin TL yevmiye ile çalıştıklarını kaydetti.