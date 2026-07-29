Afyonkarahisar'da hasat başladı! Türkiye'nin 81 iline gönderiliyor: Tarlada kilosu 60 TL'yi buldu

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Bölgenin taze fasulye üretiminde adeta bir üssü konumunda bulunan Şuhut'ta, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı yaklaşık 3 bin 500 dekar alanda üretim gerçekleştiriliyor. Dekar başına ortalama 2 bin 500 kilogram verimin elde edildiği ilçede, bu sezon da binlerce ton kaliteli ürünün iç piyasaya sürülmesi hedefleniyor.