Osmaniye'de üretilip 81 ile gönderiliyor! 5 ay sürecek hasat başladı: Tarlada kilosu 120 lira

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Yaklaşık 5 aylık uzun bir hasat sezonu geçiriyoruz. Bu yıl yağışlar nedeniyle hem verimde bir miktar kayıp yaşadık hem de sezona yaklaşık 15-20 gün geç başladık. Ancak organik gübreler ve yaptığımız bakımlarla mahsullerimizi toparladık. Çok şükür şu anda herhangi bir sıkıntımız yok. Osmaniye'de Sultani çeşidi bamya hasat ediliyor. Buradan başta İstanbul, Ankara, Nevşehir, Niğde, Konya, Malatya ve Gaziantep olmak üzere Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor" şeklinde konuştu.