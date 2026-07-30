Yoğurt mu, kefir mi? Bağırsaklar için hangisi daha faydalı? Bilimin cevabı sizi şaşırtacak
Yoğurt ve kefir, bağırsak dostu besinler denildiğinde ilk akla gelen seçeneklerden. Kefir daha çeşitli mikrobiyal yapısıyla öne çıkıyor; özellikle süzme yoğurt ise protein bakımından güçlü bir alternatif sunuyor. Peki bağırsaklar seçim yapabilse hangisini isterdi? Bilimsel çalışmaların yanıtı sizi şaşırtabilir...
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Bir kase yoğurt mu, bir bardak kefir mi? Bağırsak sağlığı söz konusu olduğunda bu iki seçenek sık sık karşı karşıya getiriliyor. Kefir, içerdiği farklı bakteri ve mayalarla “probiyotik şampiyonu” ilan edilirken yoğurt çoğu zaman biraz haksızlığa uğruyor.
Oysa mesele birini sofradan kaldırıp diğerine yer açmak kadar basit değil. Ürünün nasıl üretildiği, canlı kültür içerip içermediği, eklenen şeker miktarı ve kişinin sindirim sistemi en az “yoğurt mu, kefir mi?” sorusu kadar önemli.
Yine de aralarında belirgin bir fark var: Kefirin mikroorganizma kadrosu genellikle daha kalabalık.
KEFİRİN FARKI İÇİNDEKİ BAKTERİ VE MAYALARDA
Yoğurt, geleneksel olarak sütün Lactobacillus bulgaricus ve Streptococcus thermophilus bakterileriyle fermente edilmesiyle hazırlanıyor. Üreticiye göre bunlara farklı canlı kültürler de eklenebiliyor.
Kefirde ise süreç biraz daha renkli. “Kefir tanesi” adı verilen yapının içinde farklı laktik asit bakterilerinin yanı sıra mayalar da bulunabiliyor. Bu nedenle geleneksel kefirin mikrobiyal yapısı genellikle standart yoğurttan daha çeşitli oluyor.
Ancak buradaki “daha fazla çeşit” ifadesi, kefirin her koşulda daha sağlıklı olduğu anlamına gelmiyor. Harvard Üniversitesi’nin beslenme kaynağında da belirtildiği üzere yüksek bakteri sayısı veya çok sayıda farklı kültür, tek başına daha büyük sağlık yararı sağlandığını kanıtlamıyor.
Üstelik her kefir aynı mikroorganizmalara sahip değil. Kullanılan maya, sütün türü, fermantasyon süresi, saklama koşulları ve endüstriyel üretim yöntemi ürünün içeriğini değiştirebiliyor.
BAĞIRSAKLAR İÇİN KEFİR BİR ADIM ÖNDE Mİ?
Mikrobiyal çeşitlilik açısından bakıldığında kefir öne çıkıyor. Fakat bilim insanlarının aradığı şey yalnızca şişenin içinde kaç farklı mikroorganizma bulunduğu değil; bunların bağırsaklarda ne yaptığı ve insan sağlığında ölçülebilir bir değişiklik oluşturup oluşturmadığı.
2025 yılında Frontiers in Microbiology’de yayımlanan küçük bir araştırmada 28 sağlıklı genç yetişkin süt, yoğurt ve kefir gruplarına ayrıldı. Katılımcılar iki hafta boyunca kendilerine verilen üründen günde 150 mililitre tüketti.
Araştırmacılar kefir grubunda bazı laktik asit üreten bakterilerin ve kısa zincirli yağ asidi üretimiyle ilişkilendirilen mikrobiyal yolların arttığını belirledi. Bu sonuç kefirin bağırsak mikrobiyotasını etkileyebileceğini gösteriyor.
Ancak çalışmanın kısa sürmesi, katılımcı sayısının az olması ve yoğurt grubunda yalnızca altı kişinin bulunması, buradan “Kefir yoğurttan üstündür” sonucu çıkarmayı engelliyor. Mikrobiyotada görülen değişimin uzun vadeli veya doğrudan bir sağlık faydasına dönüşüp dönüşmediği de henüz bilinmiyor.
KLİNİK KANITLAR HÂLÂ SINIRLI
Fermente gıdalar üzerine hazırlanan geniş kapsamlı bir akademik inceleme, kefirin sindirim sistemi üzerindeki etkilerini araştıran insan çalışmalarında bazı olumlu sonuçlar bulunduğunu belirtiyor. Buna rağmen araştırmacılar, klinik kanıtların genel olarak sınırlı olduğunun altını çiziyor.
2026 yılında insan deneylerini değerlendiren başka bir incelemede de kefirin bağırsak mikrobiyotası, bağışıklık ve bazı metabolik göstergeler üzerinde potansiyel etkileri bulunduğu bildirildi. Fakat çalışmalarda kullanılan kefirlerin içeriği, tüketim miktarı ve araştırma süreleri birbirinden hayli farklıydı.
Başka bir ifadeyle kefir umut veriyor ama bilim dünyası henüz ona bağırsakların tartışmasız şampiyonu madalyasını takmış değil.
YOĞURDU HAFİFE ALMAMAK GEREKİYOR
Yoğurdun mikroorganizma çeşitliliği kefire kıyasla daha sınırlı olabilir. Bu durum onu bağırsak sağlığı açısından değersiz hâle getirmiyor.
Canlı kültür içeren yoğurtlar fermente gıda çeşitliliğine katkı sağlarken protein, kalsiyum ve B vitaminleri de sunuyor. Özellikle süzme yoğurt, suyu ve peynir altı suyunun bir bölümü uzaklaştırıldığı için genellikle daha yüksek protein içeriyor.
Yoğurdun bir başka avantajı da günlük beslenmeye kolayca eklenebilmesi. Tek başına yenebiliyor, yemeklerin yanında tüketilebiliyor veya soslarda kullanılabiliyor. Düzenli tüketilebilen bir besin, kâğıt üzerinde daha zengin görünen fakat tadı sevilmediği için dolapta bekleyen başka bir üründen daha faydalı olabilir.
LAKTOZ HASSASİYETİNDE HANGİSİ DAHA İYİ?
Fermantasyon sırasında mikroorganizmalar sütte bulunan laktozun bir bölümünü parçalıyor. Bu nedenle bazı kişiler yoğurt ve kefiri normal süte göre daha rahat tüketebiliyor.
Laktozu sindirmekte zorlanan 15 yetişkinle yapılan küçük bir çalışmada sade kefir ve sade yoğurdun laktoz sindirimi bakımından benzer şekilde olumlu sonuç verdiği görüldü. Her iki ürün de süte kıyasla daha iyi tolere edildi.
Bu bulgu kefirin laktozsuz olduğu anlamına gelmiyor. Kullanılan ürünün içeriği ve kişinin hassasiyet düzeyi sonucu değiştirebilir. Süt alerjisi ise laktoz intoleransından farklıdır; süt proteini alerjisi bulunan kişiler için sütle hazırlanan yoğurt da kefir de uygun değildir.
ETİKETTE “KEFİR” VEYA “YOĞURT” YAZMASI YETMİYOR
Bağırsak sağlığı için seçim yaparken ürünün adına değil etiketinin tamamına bakmak gerekiyor. Çünkü bol miktarda ilave şeker içeren aromalı bir kefir, sade yoğurttan otomatik olarak daha iyi bir seçenek hâline gelmiyor.
Alışveriş sırasında şu ayrıntılara dikkat edilebilir:
* Ürünün sade ve ilave şekersiz olması
* Canlı kültür içerdiğinin belirtilmesi
* Şekerin içerik listesinin ilk sıralarında yer almaması
* Soğuk zincirin korunmuş olması
* Kişinin tolere edebileceği yağ ve laktoz miktarına sahip olması
Fermente edildikten sonra ısıl işlem gören bazı ürünlerde canlı mikroorganizmaların sayısı ciddi biçimde azalabiliyor. Bu nedenle “fermente” ifadesi her zaman ürünün tüketildiği anda canlı kültür barındırdığı anlamına gelmiyor.
YOĞURT MU, KEFİR Mİ? KAZANAN HANGİSİ?
Soru yalnızca mikrobiyal çeşitlilikse kefir bir adım önde. Daha fazla protein isteniyorsa özellikle sade süzme yoğurt avantaj sağlayabilir. Laktoz hassasiyetinde ise her iki ürün de sütten daha kolay tolere edilebilir ancak kişisel farklılıklar büyük önem taşıyor.
Bağırsak sağlığı için en makul yaklaşım, iyi tolere ediliyorsa sade yoğurt ve kefiri birbirinin rakibi değil, dengeli beslenmenin farklı parçaları olarak görmek.
Üstelik bağırsaklardaki mikroorganizmaların yalnızca fermente gıdalara değil, sebze, meyve, baklagil ve tam tahıllardan gelen liflere de ihtiyacı var. Yani bir bardak kefir içip günün geri kalanında lifi tamamen unutmak, bağırsaklara yapılabilecek en büyük iyilik sayılmıyor.
Özetle kefirin kadrosu daha kalabalık olabilir; fakat bağırsakların asıl sevdiği şey tek bir “mucize” besin değil, düzenli ve çeşitli bir beslenme düzeni.