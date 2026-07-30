Yoğurt mu, kefir mi? Bağırsaklar için hangisi daha faydalı? Bilimin cevabı sizi şaşırtacak

8

YOĞURT MU, KEFİR Mİ? KAZANAN HANGİSİ?



Soru yalnızca mikrobiyal çeşitlilikse kefir bir adım önde. Daha fazla protein isteniyorsa özellikle sade süzme yoğurt avantaj sağlayabilir. Laktoz hassasiyetinde ise her iki ürün de sütten daha kolay tolere edilebilir ancak kişisel farklılıklar büyük önem taşıyor.

Bağırsak sağlığı için en makul yaklaşım, iyi tolere ediliyorsa sade yoğurt ve kefiri birbirinin rakibi değil, dengeli beslenmenin farklı parçaları olarak görmek.

Üstelik bağırsaklardaki mikroorganizmaların yalnızca fermente gıdalara değil, sebze, meyve, baklagil ve tam tahıllardan gelen liflere de ihtiyacı var. Yani bir bardak kefir içip günün geri kalanında lifi tamamen unutmak, bağırsaklara yapılabilecek en büyük iyilik sayılmıyor.

Özetle kefirin kadrosu daha kalabalık olabilir; fakat bağırsakların asıl sevdiği şey tek bir “mucize” besin değil, düzenli ve çeşitli bir beslenme düzeni.