İstanbul Festivali 1 Ağustos’ta kapılarını açıyor! Biletler 750 TL

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‘TÜRKİYE'DE KURULAN EN BÜYÜK FESTİVAL SAHNESİ’



Festivalin kapsamına ilişkin bilgi veren Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi CEO’su Özlem Adıgüzel, “Festivalimiz başlıyor. 1 Ağustos'tan 16 Ağustos'a kadar Yenikapı Festival Park'tayız. Temel değişikliklerimizden bahsedecek olursam, 70 metreye 28 metre gibi dev bir sahnemiz var. Türkiye'de kurulan en büyük festival sahnesi. Buna ilave olarak bir sahne daha geliştirdik. O da Genç Sahne'miz. Genç yeteneklerimize burada fırsatlar veriyoruz ve heyecanla onların performanslarını bekliyoruz. Yine yenilik olarak sayabileceğim, tüketicilerin deneyimlerine dayanarak ve onları da dinleyerek oluşturduğumuz ziyaretçi ve izleme alanları var. Yenikapı, 120 dönümlük yekpare bir alandı. Biz burada tribün ve farklı kategorilerde oturma alanları da oluşturarak izleyicilerimize daha farklı deneyimler sunmak istedik. VIP, sahne önü, genel izleyici ve tribün kategorilerinde farklı seçenekler sunduk. Eminim, misafirlerimiz iyi sonuçlarla ve memnuniyetle dönecektir” dedi.



‘KATILIMCILAR KONSER SAATİNE KADAR KEYİFLİ VAKİT GEÇİREBİLECEKLER’



Katılımcıların konser saatine kadar farklı etkinliklerle keyifli vakit geçirebileceklerini belirten Adıgüzel, “FIBA ile yapmış olduğumuz 3x3 bir basketbol turnuvamız var. Bunu da çok önemsiyoruz. 384 sporcumuz katılıyor. Farklı kategorilerde heyecanla yarışacaklar. İlk gün bir yetenek turnuvamız var. Şirketler ligi ekledik. Bunları da keyifle, sporu da içine dahil ettiğimiz bir festival olarak izlemelerini öneririm izleyicilere. Diğer tarafta marka deneyim alanlarımız gelişti. Burada da 90'a yakın markamız var. Yeme-içme alanlarına ilave olarak, gün boyunca deneyim yaşayabilecekleri çok güzel etkinlikler bekliyor izleyicileri. Saat 16.00'da kapılarımız açılıyor. Akşam konser saatine kadar alanda keyifle vakit geçirebilecekler. Ailecek diyorum; her yaştan herkesi kucaklayan dev bir festival İstanbul Festivali” diye konuştu.



‘HER YAŞA UYGUN ETKİNLİKLER BEKLİYOR’



Etkinlik alanında her yaştan katılımcıya uygun etkinlikler olduğunu söyleyen Adıgüzel, “Kucaklayıcı olması, ilk yıldan beri mottomuzdu ve erişilebilir olması konusunda da hala bu çizgide devam ediyoruz. Yani 7 yaşında bir çocuk da bir eğlence alanı bulabilecekken, 77 yaşında biri de İstanbul Festivali'nde kendine eğlenecek bir alan bulabilir. Çocuklar için çocuk atölyeleri, eğlence alanları ve bir oyun alanı var. Gençlerimiz için de Genç Sahne'deki performansların dışında yarışmalar, dans gösterileri ve katılabilecekleri, gayet keyifle vakit geçirebilecekleri 45 etkinlik var. 3x3 basketbolda da takımlarınızı oluşturun, gelin diyorum. Müthiş bir deneyim. Sporu ve müziği festivalin içine aldığımız, heyecanı da dorukta tutacağımız bir yapı bekliyor herkesi” ifadelerini kullandı.



‘İKİ ÜLKE ARASINDAKİ DOSTLUĞU PEKİŞTİRMEK ADINA KORE MÜZİĞİNE DE YER VERDİK’



15 Ağustos Kore Kurtuluş Günü'nde, iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirmek amacıyla Kore kültürü ve müziğine de yer verdiklerini ifade eden Adıgüzel, “Erişimimiz tabii milyonları buluyor. Yoğun bir kampanyayla duyuruyoruz. Beşinci senesi olduğu için İstanbul Festivali, bilinirlik tarafında da aslında kucaklayıcı olması sebebiyle oldukça ilgi görüyor. Yine 1 milyona yakın ziyaretçi bekliyoruz. İstanbul Festivali'nin içinde bir festival daha var. Konsept geceler diyoruz biz bunlara. Kore Kurtuluş Günü sebebiyle, 15 Ağustos'ta, iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirmek amacıyla Kore kültürü ve müziğine yer verdiğimiz bir sahnemiz olacak. Burada da K-pop severleri festivale bekliyoruz. Markaların çok sayıda sürprizi var. Yarışmalar, hediyeler, kupalar. Oldukça zevkli ve keyifli, sürprizlerle dolu bir alan. Tabii sahneden de yaptığımız sürprizler oluyor. Çünkü bazı markalarımızın konserler öncesinde sahnede etkinlikleri oluyor. Orada da herkesi çok güzel sürprizler bekliyor” dedi.