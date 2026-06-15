Yozgat'ta dört bir tarafta çalışma başladı: Şehrin görünümü değişecek

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Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ilçenin her noktasında planlı ve programlı bir çalışma yürüttüklerini belirterek, belediyeciliğin yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamak değil, geleceğin şehirlerini inşa etmek anlamına geldiğini söyledi.Başkan Ekinci, "Sorgun'umuzun her mahallesinde, her sokağında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek çalışmaları hayata geçiriyoruz. Altyapıdan üstyapıya, ulaşımdan sosyal yaşam alanlarına kadar şehrimizin ihtiyaç duyduğu yatırımları kararlılıkla sürdürüyoruz. Amacımız; daha düzenli, daha güvenli, daha estetik ve daha yaşanabilir bir Sorgun'u hep birlikte inşa etmektir" ifadelerini kullandı.