Yozgat'ta dört bir tarafta çalışma başladı: Şehrin görünümü değişecek
Sorgun Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü yatırımlarla altyapıdan ulaşıma, çevre düzenlemelerinden kent estetiğine kadar birçok alanda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçenin farklı noktalarında devam eden projeler, daha modern ve yaşanabilir bir Sorgun hedefi doğrultusunda eş zamanlı olarak yürütülüyor.
Belediye ekipleri tarafından ilçe merkezinde trafik güvenliğini artırmak amacıyla yol çizgi ve park alanı çizgi yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Zamanla görünürlüğünü kaybeden yol işaretlemeleri yeniden düzenlenirken, sürücüler ve yayalar için daha güvenli ve düzenli ulaşım alanları oluşturuluyor.
Ahmetefendi Mahallesi'nde yapımı devam eden meydan projesinde ise sona yaklaşıldı. Çevre düzenlemeleri ve son uygulamaların sürdüğü proje tamamlandığında, mahalle sakinlerinin sosyal yaşamına katkı sağlayacak modern bir meydan ilçeye kazandırılmış olacak.
Ulaşım yatırımları kapsamında Küçükköhne yolu üzerinde yürütülen mekanik serim çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Yol altyapısının güçlendirilmesini amaçlayan çalışmalarla güzergâhın daha konforlu, güvenli ve uzun ömürlü hale getirilmesi hedefleniyor.
Şehit Tevfik Erciyas Caddesi'nde sürdürülen kaldırım ve yağmur suyu hattı çalışmalarıyla ise hem yaya güvenliğinin artırılması hem de yağışlı havalarda oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Bölgedeki çalışmalar tamamlandığında cadde daha modern ve fonksiyonel bir görünüme kavuşacak.
Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ilçenin her noktasında planlı ve programlı bir çalışma yürüttüklerini belirterek, belediyeciliğin yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamak değil, geleceğin şehirlerini inşa etmek anlamına geldiğini söyledi.Başkan Ekinci, "Sorgun'umuzun her mahallesinde, her sokağında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek çalışmaları hayata geçiriyoruz. Altyapıdan üstyapıya, ulaşımdan sosyal yaşam alanlarına kadar şehrimizin ihtiyaç duyduğu yatırımları kararlılıkla sürdürüyoruz. Amacımız; daha düzenli, daha güvenli, daha estetik ve daha yaşanabilir bir Sorgun'u hep birlikte inşa etmektir" ifadelerini kullandı.
Sorgun Belediyesi, ilçe genelinde devam eden yatırımlarla bir yandan mevcut ihtiyaçlara çözüm üretirken, diğer yandan geleceğin Sorgun'unu şekillendirecek projeleri hayata geçirmeyi sürdürüyor.