Uzman ve başöğretmenlik için kesin başvuru sonuçları açıklandı
Öğretmenler, açıklanan kesin başvuru sonuçlarına MEBBİS ve e-Devlet üzerinden ulaşabilecek.
01.11.2022 - 20:47 | | İHA
Milli Eğitim Bakanlığınca uzman ve başöğretmenlik unvanı için başvuran öğretmenlerin kesin başvuru sonuçları açıklandı. Öğretmenler, açıklanan kesin başvuru sonuçlarına MEBBİS ve e-Devlet üzerinden ulaşabilecek.
Öte yandan 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı için fotoğraflı sınav giriş belgesi 14 Kasım 2022 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.