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Uzman ve başöğretmenlik için kesin başvuru sonuçları açıklandı

Öğretmenler, açıklanan kesin başvuru sonuçlarına MEBBİS ve e-Devlet üzerinden ulaşabilecek.

01.11.2022 - 20:47 | | İHA
Uzman ve başöğretmenlik için kesin başvuru sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca uzman ve başöğretmenlik unvanı için başvuran öğretmenlerin kesin başvuru sonuçları açıklandı. Öğretmenler, açıklanan kesin başvuru sonuçlarına MEBBİS ve e-Devlet üzerinden ulaşabilecek.

Öte yandan 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı için fotoğraflı sınav giriş belgesi 14 Kasım 2022 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

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