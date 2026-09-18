Üreticiler ve yetiştiricilere 82 Milyon 878 bin TL destek

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Küçükbaş Hayvancılık Desteği (Kuzu-Oğlak ve Çoban İstihdam Desteği) kapsamında toplam 82 milyon 878 bin 570 TL tutarındaki dev ödeme bugün itibarıyla çiftçilerin ve yetiştiricilerin hesaplarına aktarılmaya başlandı.

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"Türkiye'yi Doyuran Kent Balıkesir'in yanındayız"

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, AK Parti hükümetlerinin her zaman üretenin ve alın teri dökenin yanında olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ‘Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda tarım ve hayvancılık şehri Balıkesir'in üretim gücüne güç katmaya devam ediyoruz. 'Türkiye'yi doyuran kent' unvanıyla ülkemizin gıda arz güvenliğinde stratejik bir rol üstlenen Balıkesir'imizin emektar yetiştiricilerini ve çoban kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Bugün hesaplara yatırılmaya başlanan 82 milyon 878 bin 570 TL'lik Küçükbaş Hayvancılık Desteği; toprağımıza bereket, yerel ekonomimize can suyu, yetiştiricimize ise büyük bir moral ve destek olacaktır. Alın teriyle üreten, hayvancılığımıza değer katan tüm hemşehrilerimize hayırlı, bereketli ve kazançlı olmasını diliyorum."

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Balıkesir'e kazandırılan her projede ve yatırımda güçlü bir takip ve birliktelik ruhunun olduğuna dikkat çeken Başkan Aydemir,şu ifadelere yer verdi: "Balıkesir'e bu kaynağın aktarılmasında başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı olmak üzere; süreci yakından takip eden AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Belgin Uygur'a, kıymetli Balıkesir Milletvekillerimiz Sayın İsmail Ok, Mustafa Canbey ve Ali Taylan Öztaylan'a şükranlarımı sunuyorum."