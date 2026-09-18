Kültür Yolu Projesi kapsamında restore edilen tarihi konak hizmete başladı: İlk misafirleri şehit aileleri ve gaziler oldu
Çorum Belediyesi tarafından Kültür Yolu Projesi kapsamında restore edilen tarihi "İkiz Konak", butik olarak hizmete açıldı. Otelin ilk misafirleri ise şehir dışından gelen şehit aileleri ve gaziler oldu.
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Çorum Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel miraslarını ayağa kaldıracak projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu çerçevede, mülkiyeti Çorum Belediyesi’ne ait olan ve Kültür Yolu güzergahında bulunan tarihi İkiz Konak'taki restorasyon çalışmaları tamamlandı.
Geleneksel Çorum mimarisi esas alınarak özgün dokusuna sadık kalınarak restore edilen tarihi yapı, 22 yatak kapasiteli butik otel olarak turizme kazandırıldı. Binanın korunabilen orijinal bölümleri muhafaza edilirken, yıpranmış kısımları ise aslına uygun şekilde yenilendi.
Ayrıca tarihi yapının bahçesinde, sadece otel misafirlerine değil tüm vatandaşlara kahve ve tatlı çeşitleriyle hizmet verecek olan 'Velipaşa Kahvesi' adlı sosyal tesis de oluşturuldu. Butik otelin ilk misafirleri de şehir dışından gelen şehit aileleri ile gaziler oldu.
Otel düzenlenen törenle açıldı. Duaların edilmesi ve açılış kurdelesinin kesilmesiyle protokol üyeleri ve katılımcılar tarihi konağı ve sosyal tesisi gezerek incelemelerde bulundu. Törene, Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fatma Ayşe Güngör, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Başkanı Mehmet Akif Işık, siyasi parti ve STK temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Açılış töreninde konuşan Vali Ali Çalgan, şehrin zamanla daha güzel ve huzurlu bir şehir olma yolunda ilerlediğini ifade ederek, "Ben bu güzel projenin ilimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. El birliğiyle bu şehir daha yaşanabilir, daha güzel daha huzurlu bir şehir olma yolunda hızla gidiyor. Ben bu duygularla bu tesisin hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.
"Çok özel bir Çorum mimarisi bu"
Konağın Çorum'un ilk butik olma özelliği taşıdığını ifade eden Başkan Aşgın ise, "Şehrin ruhunun, tarihi yapıların yeniden ihyasında olduğunun farkındalığıyla çalışacağız. Şehirler mutlaka o yaşanmışlıklarıyla, insan birikimleriyle, o tarihi yapıların yeniden ayağa kaldırılmasıyla dirilirler.
Ruhlarına yeniden kavuşurlar. Düşüncemiz bu, inancımız bu, mücadelemiz bu. Allah'ın izniyle bunların tamamını yapacağız. Çok özel bir Çorum mimarisi bu. Özellikle yukarıdaki Dış sofa bizim Çorum geleneksel mimarimizin çok naif çok güzel örneklerinden bir tanesi ve Rabbimize hamdolsun böyle bir konağı ikiz konak iki tane konak burayı kamulaştırmak projelendirmek ve bundan 23 ay önce de yer teslimini yapmak ve iki yılı dolmadan bugün itibariyle açmak yine bize nasip oldu.
İlk konukları dedik ki, butik otelin, Çorum'un ilk butik oteli bu arada bu. İlk konukları en layık olanlar şehit ailelerimizdir, gazilerimizdir. Bu duygularla arkadaşlarımıza söyledim, davet edelim ve şeref verdiğiniz, onur verdiğiniz, ayaklarınıza sağlık. İnşallah şehitlerimiz önce sizlere, sonra bizlere şefaatçi olsun. Tekrar günümüz hayır olsun. Geleceğimiz aydınlık olsun" diye konuştu.
"Bu binaya ilk geldiğimizde bina harabe halindeydi"
Çorum Belediyesi'nin önemli işlere imza attığına dikkat çeken Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Başkanı Mehmet Akif Işık da, "Ankara'dan Çorum'a gelip Çorum'daki gelişmeleri adım adım izleme imkanımız oldu. Bu binaya ilk geldiğimizde bina harabe haldeydi. 'Beni kurtarın' diyordu. Sayın başkanımız, sesini duydu, çalışkan ekibiyle birlikte el ele verdiler ve yapıyı bugünkü muhteşem haline getirdiler" şeklinde konuştu.
"Buranın güzel işlere imza atacağına eminim"
Törende konuşan Aile ve sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fatma Ayşe Güngör de, "Öncelikle çok tabii gurur duyduk ve buranın da açılışına şehit şehitlerimizin maneviyatı ve ailelerimizin duasıyla açılması fikri Sayın Belediye Başkanımız belediyemizden geldi.
Bizi davet ettiler. Ben şehitlerimizin duasıyla buranın güzel işlere imza atacağını, hizmetlere önayak olacağına eminim" ifadelerini kullandı. AK Parti İl Başkanı Yakup Alar da emeği geçenlere teşekkür etti.