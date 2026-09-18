Kültür Yolu Projesi kapsamında restore edilen tarihi konak hizmete başladı: İlk misafirleri şehit aileleri ve gaziler oldu

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Ruhlarına yeniden kavuşurlar. Düşüncemiz bu, inancımız bu, mücadelemiz bu. Allah'ın izniyle bunların tamamını yapacağız. Çok özel bir Çorum mimarisi bu. Özellikle yukarıdaki Dış sofa bizim Çorum geleneksel mimarimizin çok naif çok güzel örneklerinden bir tanesi ve Rabbimize hamdolsun böyle bir konağı ikiz konak iki tane konak burayı kamulaştırmak projelendirmek ve bundan 23 ay önce de yer teslimini yapmak ve iki yılı dolmadan bugün itibariyle açmak yine bize nasip oldu.