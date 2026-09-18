Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemTrabzon'da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü
HaberlerGündem Haberleri Trabzon'da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü

Trabzon'da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü

18.09.2026 - 21:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Selçuk BAŞAR-Nurgül GÜNAYDIN/TRABZON,(DHA)

Trabzon'da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü

Trabzon'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Havalimanı ve Karadeniz Sahil Yolu’nda araçları su içinde kalan sürücüler zor anlar yaşadı. Özellikle sahil kesimlerinde yıldırım ve şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kentte akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

İLGİLİ HABER

Kültür Yolu Projesi kapsamında restore edilen tarihi konak hizmete başladı: İlk misafirleri şehit aileleri ve gaziler oldu
Kültür Yolu Projesi kapsamında restore edilen tarihi konak hizmete başladı: İlk misafirleri şehit aileleri ve gaziler oldu

Gök gürültüsünün yanı sıra özellikle sahil kesimlerinde yıldırım ve şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Karadeniz Sahil Yolu'nda kalan araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Pelitli, Havalimanı, Değirmendere ve Çömlekçi mevkisinde su birikintileri nedeniyle sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. Şiddetli yağış dolayısıyla bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

İLGİLİ HABER

Sağanak sele neden oldu; tarım arazileri zarar gördü
Sağanak sele neden oldu; tarım arazileri zarar gördü

Sahil yolunda araçları su içinde kalan sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Havalimanında iç ve dış hatlara ulaşım sağlanan yolun bir kısmında su birikintileri oluşurken, sürücülerin yanı sıra yolcular da zor anlar yaşadı. Gök gürültüsü eşliğinde ara ara şiddetini artıran sağanak nedeniyle kentin yüksek kesimli mahallelerinde elektrik kesintileri meydana geldi.

İLGİLİ HABER

Kontrolü kaybedilen otomobil takla atarak tarlaya devrildi
Kontrolü kaybedilen otomobil takla atarak tarlaya devrildi

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ), Karayolları ve itfaiye ekipleri de su baskınlarına müdahale ederek, tıkanan mazgalları açıp, yollarda biriken suyu tahliye etmeye çalıştı. Trafik polis ekipleri de göle dönen yollarda güvenlik önlemi aldı.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Üreticiler ve yetiştiricilere 82 Milyon 878 bin TL destek
#Gündem

Üreticiler ve yetiştiricilere 82 Milyon 878 bin TL destek

Trabzon'da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü
#Gündem

Trabzon'da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü

Kültür Yolu Projesi kapsamında restore edilen tarihi konak hizmete başladı: İlk misafirleri şehit aileleri ve gaziler oldu
#Gündem

Kültür Yolu Projesi kapsamında restore edilen tarihi konak hizmete başladı: İlk misafirleri şehit aileleri ve gaziler oldu