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Sağanak sele neden oldu; tarım arazileri zarar gördü

18.09.2026 - 20:41Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)

Sağanak sele neden oldu; tarım arazileri zarar gördü

Niğde’de akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle sel meydana geldi. Sel sularının etkisiyle bazı tarım arazileri zarar gördü.

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Kent genelinde akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışın ardından Edikli, Orhanlı ve Yeşilgölcük beldelerinde sel ve su taşkınları meydana geldi.

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Sel suları nedeniyle özellikle ekili tarım arazileri zarar görürken, bazı alanlar su altında kaldı. Üreticilerin zarar gördüğü bölgelerde hasarın boyutunun belirlenmesi için inceleme yapılacak.

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