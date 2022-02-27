Ukrayna'ya 4 TIR daha insani yardım malzemesi gönderildi

Rusya'nın askeri harekatını sürdürdüğü Ukrayna'ya, AFAD tarafından hazırlanan ve içlerinde insani yardım malzemesi bulunan 4 TIR daha Tekirdağ AFAD Lojistik Merkezi'nden hareket etti. TIR'lar AFAD İl Müdürü Recep Erol ve personeli tarafından Ukrayna'ya uğurlandı. TIR'ların içinde 1600 gıda kolisi, 1680 battaniye, 200 yatak, 240 çadırın da aralarında bulunduğu insani yardım malzemeleri bulunuyor. Tekirdağ'dan dün de Ukrayna'ya 5 TIR insani yardım malzemeleri gönderilmişti.