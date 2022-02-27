GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemUkrayna'ya 4 TIR daha insani yardım malzemesi gönderildi
HaberlerGündem Haberleri Ukrayna'ya 4 TIR daha insani yardım malzemesi gönderildi
ABONE OL

Ukrayna'ya 4 TIR daha insani yardım malzemesi gönderildi

Rusya'nın askeri harekatını sürdürdüğü Ukrayna'ya, insani yardım malzemesi taşıyan 4 TIR daha gönderildi.

27.02.2022 - 15:40 | | Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)

Rusya'nın askeri harekatını sürdürdüğü Ukrayna'ya, AFAD tarafından hazırlanan ve içlerinde insani yardım malzemesi bulunan 4 TIR daha Tekirdağ AFAD Lojistik Merkezi'nden hareket etti. TIR'lar AFAD İl Müdürü Recep Erol ve personeli tarafından Ukrayna'ya uğurlandı. TIR'ların içinde 1600 gıda kolisi, 1680 battaniye, 200 yatak, 240 çadırın da aralarında bulunduğu insani yardım malzemeleri bulunuyor. Tekirdağ'dan dün de Ukrayna'ya 5 TIR insani yardım malzemeleri gönderilmişti.

Rusya - Ukrayna savaşında 4. gün! Taraflar müzakere masasına oturacak mı? Açıklamalar peş peşe geliyor
İlgili Haber
Rusya - Ukrayna savaşında 4. gün! Taraflar müzakere masasına oturacak mı? Açıklamalar peş peşe geliyor
Almanya Başbakanı Scholz: Putin'in saldırısı insanlık dışıdır
İlgili Haber
Almanya Başbakanı Scholz: Putin'in saldırısı insanlık dışıdır
Uluslararası Judo Federasyonu, Putin'in onursal başkanlığını askıya aldı
İlgili Haber
Uluslararası Judo Federasyonu, Putin'in onursal başkanlığını askıya aldı
Rusya, Belarus'taki müzakere için Ukrayna'ya süre verdi
İlgili Haber
Rusya, Belarus'taki müzakere için Ukrayna'ya süre verdi

GÜNCEL HABERLER

Şehit uzman çavuş Halil İbrahim Çete, memleketine uğurlandı!

Şehit uzman çavuş Halil İbrahim Çete, memleketine uğurlandı!

Ukrayna'ya 4 TIR daha insani yardım malzemesi gönderildi

Ukrayna'ya 4 TIR daha insani yardım malzemesi gönderildi

Almanya Başbakanı Scholz: Putin'in saldırısı insanlık dışıdır

Almanya Başbakanı Scholz: Putin'in saldırısı insanlık dışıdır

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şehit uzman çavuş Halil İbrahim Çete, memleketine uğurlandı!

Şehit uzman çavuş Halil İbrahim Çete, memleketine uğurlandı!

Sıradaki Haber
Almanya Başbakanı Scholz: Putin'in saldırısı insanlık dışıdır

Almanya Başbakanı Scholz: Putin'in saldırısı insanlık dışıdır

Sıradaki Haber
Araba alacak olan milyonları ilgilendiriyor! Paranızı faiziyle vermek zorunda! Flaş kilometre detayı

Araba alacak olan milyonları ilgilendiriyor! Paranızı faiziyle vermek zorunda! Flaş kilometre detayı

Sıradaki Haber
Bayram izni ve genel izinlerle flaş karar! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Bayram izni ve genel izinlerle flaş karar! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Sıradaki Haber