GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemUkrayna'dan tahliyelerle ilgili flaş açıklama! Bakan Akar duyurdu: Gemi desteği verebiliriz
HaberlerGündem Haberleri Ukrayna'dan tahliyelerle ilgili flaş açıklama! Bakan Akar duyurdu: Gemi desteği verebiliriz
ABONE OL

Ukrayna'dan tahliyelerle ilgili flaş açıklama! Bakan Akar duyurdu: Gemi desteği verebiliriz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sivil ve yaralıların Mariupol'den tahliyesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "Özellikle Mariupol’deki sivil ve yaralı Türk ve diğer ülke vatandaşlarının denizden tahliyesi konusunda gemi desteği verebiliriz. Bu kapsamda Rusya Federasyonu ve Ukrayna makamları ile koordinelerimiz sürüyor" dedi.

02.04.2022 - 13:06 |
Ukrayna'dan tahliyelerle ilgili flaş açıklama! Bakan Akar duyurdu: Gemi desteği verebiliriz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna'dan tahliyeler konusunda, "Türkiye üzerine düşen desteği veriyor, Ukrayna halkına desteğimiz devam edecek. Denizden tahliyeler konusunda gemi desteği verebiliriz" dedi.

Ukrayna'daki çatışmaların ardından yaşanan son gelişmelere yönelik değerlendirmelerde bulunan Akar, şunları kaydetti;

Uçaklarımızın emniyeti, tahliyesi ve bakımlarının yapılması konusunda hem Rusya hem Ukrayna taraflarıyla temaslarımızı sürdürüyoruz.

Gemilerin ivedi bir şekilde tahliyesi konusunda hem Rusya hem Ukrayna taraflarıyla temasları sürdürüyoruz.

KARADENİZ'DE SÜRÜKLENEN MAYINLAR

Bu tehlikenin kimseye zarar vermeden ortadan kalkması için çalışıyoruz.

Karadeniz'de deniz karakol uçağı, helikopter, İHA ile havadan, mayın avlama gemisi ile karakol gemileri ile denizden olmak üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı ve diğer kurumlarla koordineli olarak mayın gözetleme faaliyetlerimiz devam ediyor. Deniz trafiğinde herhangi bir sorun söz konusu değil.

Rusya'nın Stoyanka'da vurduğu akaryakıt istasyonu harabeye döndü
İlgili Haber
Rusya'nın Stoyanka'da vurduğu akaryakıt istasyonu harabeye döndü
Ukrayna-Rusya savaşında son dakika... Rus birlikleri Ukrayna'da durma noktasına geldi sebebi Putin'i şok etti...
İlgili Haber
Ukrayna-Rusya savaşında son dakika... Rus birlikleri Ukrayna'da durma noktasına geldi sebebi Putin'i şok etti...
Macron, Rus ordusunun kaçırdığı Melitopol Belediye Başkanını Elysee Sarayı'nda ağırladı
İlgili Haber
Macron, Rus ordusunun kaçırdığı Melitopol Belediye Başkanını Elysee Sarayı'nda ağırladı
Kiev yakınlarında imha edilen Rus tankı görüntülendi
İlgili Haber
Kiev yakınlarında imha edilen Rus tankı görüntülendi

GÜNCEL HABERLER

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Operasyon başladı, 566 askerle...

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Operasyon başladı, 566 askerle...

Hastane personelinden hasta köpeğe antibiyotik tedavisi

Hastane personelinden hasta köpeğe antibiyotik tedavisi

Ukrayna'dan tahliyelerle ilgili flaş açıklama! Bakan Akar duyurdu: Gemi desteği verebiliriz

Ukrayna'dan tahliyelerle ilgili flaş açıklama! Bakan Akar duyurdu: Gemi desteği verebiliriz

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Operasyon başladı, 566 askerle...

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Operasyon başladı, 566 askerle...

Sıradaki Haber
Rusya'nın Stoyanka'da vurduğu akaryakıt istasyonu harabeye döndü

Rusya'nın Stoyanka'da vurduğu akaryakıt istasyonu harabeye döndü

Sıradaki Haber
Emekli olmak isteyen milyonları ilgilendiriyor! Emeklilik fırsatı! 10 yılda emeklilik ve yüksek emekli aylığı...

Emekli olmak isteyen milyonları ilgilendiriyor! Emeklilik fırsatı! 10 yılda emeklilik ve yüksek emekli aylığı...

Sıradaki Haber
Elektrik abonesi milyonları kapsıyor! Elektrik faturasında yüzde 30 düşüş! Faturası 116 TL'nin üzerinde olanlar dikkat

Elektrik abonesi milyonları kapsıyor! Elektrik faturasında yüzde 30 düşüş! Faturası 116 TL'nin üzerinde olanlar dikkat

Sıradaki Haber