Ukrayna'dan tahliyelerle ilgili flaş açıklama! Bakan Akar duyurdu: Gemi desteği verebiliriz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna'dan tahliyeler konusunda, "Türkiye üzerine düşen desteği veriyor, Ukrayna halkına desteğimiz devam edecek. Denizden tahliyeler konusunda gemi desteği verebiliriz" dedi.

Ukrayna'daki çatışmaların ardından yaşanan son gelişmelere yönelik değerlendirmelerde bulunan Akar, şunları kaydetti;

Uçaklarımızın emniyeti, tahliyesi ve bakımlarının yapılması konusunda hem Rusya hem Ukrayna taraflarıyla temaslarımızı sürdürüyoruz.

Gemilerin ivedi bir şekilde tahliyesi konusunda hem Rusya hem Ukrayna taraflarıyla temasları sürdürüyoruz.

KARADENİZ'DE SÜRÜKLENEN MAYINLAR

Bu tehlikenin kimseye zarar vermeden ortadan kalkması için çalışıyoruz.

Karadeniz'de deniz karakol uçağı, helikopter, İHA ile havadan, mayın avlama gemisi ile karakol gemileri ile denizden olmak üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı ve diğer kurumlarla koordineli olarak mayın gözetleme faaliyetlerimiz devam ediyor. Deniz trafiğinde herhangi bir sorun söz konusu değil.