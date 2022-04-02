Rusya'nın Stoyanka'da vurduğu akaryakıt istasyonu harabeye döndü

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 38. günde devam ediyor. Rus ordusundan temizlenen Irpin yakınlarında bulunan Stoyanka bölgesinde Rus ordusunun hedef aldığı akaryakıt istasyonu kullanılamaz hale geldi. İstasyonun çevresinde bulunan market ve restoran da harabeye döndü. Yaşanan çatışmalardan sonra Ukrayna ordusunun kontrolü yeniden sağladığı bölgede büyük yıkım meydana geldiği göze çarptı.





