Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, COP31 Startup Zone'a katılan tek lise oldu

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Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Atila Ertoğan, COP31’in küresel ısınma, iklim krizi ve çevre bilinci konularında farkındalık oluşturmayı amaçlayan önemli bir organizasyon olduğunu söyledi. Okul olarak organizasyonda öğrencilerin geliştirdiği projelerle yer aldıklarını belirten Ertoğan, “Öğrencilerimiz küresel ısınma, çevre bilinci, çevre kirliliği ve iklim krizi konusunda geliştirdikleri projelerle hem farkındalık oluşturuyor hem de bu konuda çözüm üretebileceklerini gösteriyor. Bir lise öğrencisinin ya da bir gencin bu konularda farkındalığa sahip olduğunu ve çözüm üretebileceğini ortaya koyması çok kıymetli. Çünkü bu gençler gelecekte ülkemizi ve dünyayı şekillendirecek ve idare edecek. Bu nedenle farkındalığın lise, ortaokul ve ilkokul seviyesinde olması çok önemli” diye konuştu.