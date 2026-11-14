Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, COP31 Startup Zone'a katılan tek lise oldu
Cop31 kapsamında girişimcilere ayrılan özel alanda (Startup Zone) ilk ve tek okul standı özelliğiyle dikkat çeken Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, iklim değişikliğini odağına alan 5 proje geliştirdi. Okul Müdürü Atila Ertoğan, “Bir lise öğrencisinin, bir gencin de bu konuda farkındalığı olduğunu ve çözüm üretebileceğini göstermiş oluyoruz” dedi.
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Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31’inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında girişimciler için ayrılan özel alan Startup Zone’da Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, lise düzeyinde yer alan tek okul oldu. Demirören Medya Grubu’nun koordinesinde açılan stantta öğrenciler, iklim değişikliği ve çevre sorunlarına yönelik geliştirdikleri 5 projeyle ziyaretçilerin karşısına çıktı.
Enerji verimliliği, aşırı sıcaklıklarla mücadele, halk sağlığı ve denizlerin korunması konularına odaklanan projeler, gençlerin çevresel sorunlara yönelik çözüm önerilerini ortaya koydu.
“GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRECEK”
Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Atila Ertoğan, COP31’in küresel ısınma, iklim krizi ve çevre bilinci konularında farkındalık oluşturmayı amaçlayan önemli bir organizasyon olduğunu söyledi. Okul olarak organizasyonda öğrencilerin geliştirdiği projelerle yer aldıklarını belirten Ertoğan, “Öğrencilerimiz küresel ısınma, çevre bilinci, çevre kirliliği ve iklim krizi konusunda geliştirdikleri projelerle hem farkındalık oluşturuyor hem de bu konuda çözüm üretebileceklerini gösteriyor. Bir lise öğrencisinin ya da bir gencin bu konularda farkındalığa sahip olduğunu ve çözüm üretebileceğini ortaya koyması çok kıymetli. Çünkü bu gençler gelecekte ülkemizi ve dünyayı şekillendirecek ve idare edecek. Bu nedenle farkındalığın lise, ortaokul ve ilkokul seviyesinde olması çok önemli” diye konuştu.
OKULDA DA UYGULANIYOR
Öğrencilere çevre bilinci oluşturmak amacıyla çalışmalar yaptıklarını anlatan Ertoğan, bazı projelerin okulda uygulandığını, bazılarının ise uygulamaya hazır hale getirildiğini kaydetti. Ertoğan, “Burada tanıttığımız bazı projeler aynı zamanda okulumuzda da uyguladığımız veya uygulamaya hazırladığımız projeler. Bu projeler burada kalmayacak. Geliştirilerek çok daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyoruz. Bu süreçte başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere Demirören Medya Grubu’dan önemli destek alıyoruz. Burada ise hem okulumuzu hem de her iki kurumuzu da en iyi şekilde temsil ediyoruz” diye konuştu.Antalya’da düzenlenen Cop31 kapsamındaki startup zone standları, tüm vatandaşların ziyaret edebilmeleri için “Green Zone” bölgesinde faaliyet gösterdiği bildirildi.