Ferdi Tayfur talimatı Adana'da yerine getirildi!
14.11.2026 - 12:03Güncellenme Tarihi:
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Adana'nın Pozantı ilçesinde merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un adına yapılması istenen anıt çınar ağacı ve çevresindeki anı alanı tamamlandı.
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Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan'ın MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyareti sırasında Bahçeli, Pozantı'da yapılması planlanan millet bahçesinde Ferdi Tayfur adına bir çınar ağacı dikilmesini istedi.
Talimatın ardından harekete geçen Avan, sanatçının adını yaşatacak anıt ağacı ve çevresindeki anı alanı için çalışma başlattı.
Aradan geçen sürede anıt ağacının dikimi ve çevre düzenlemeleri tamamlandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye çalışmaların tamamlandığı bilgisi verildi.