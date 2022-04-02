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Kiev yakınlarında imha edilen Rus tankı görüntülendi

Ukrayna’nın başkenti Kiev’e 20 kilometre uzaklıktaki bölgede Rusya ordusuna ait imha edilen T-72 tankı görüntülendi.

02.04.2022 - 12:06 | | KİEV (İHA)
Kiev yakınlarında imha edilen Rus tankı görüntülendi

Rusya-Ukrayna savaşında 38. güne girildi. Farklı bölgelerdeki saldırılara karşı direnişini sürdüren Ukrayna ordusu, Kiev çevresindeki Rus birliklerini püskürtmeye çalışıyor. Ukrayna ordusunun Kiev’e yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki bir noktada imha ettiği T-72 tankı görüntülendi. Tankın üzerindeki "V" harfleri dikkat çekerken, bölgedeki çatışmanın izleri de kameraya yansıdı.

Kiev yakınlarında imha edilen Rus tankı görüntülendi

Kiev yakınlarında imha edilen Rus tankı görüntülendi

Kiev yakınlarında imha edilen Rus tankı görüntülendi

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