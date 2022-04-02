Ukrayna-Rusya savaşında son dakika... Rusya füzeleri fırlattı, Odessa'da yakıt deposunda yangın!
Ukrayna ile Rusya savaşında son dakika gelişmeleri... Ukrayna işgali bir ayı geride bırakırken savaşın durma noktasına geldiği düşünülmeye başlanırken bir saldırı haberi daha geldi. Rusya, 3 İskender füzesi fırlattı. Rus füzelerinin Ukrayna'nın güneybatısında bulunan Odessa kentini vurduğu açıklandı.
09.35 - RUS FÜZELERİ ODESSA'YI HEDEF ALDI!
Rus füzelerinin Ukrayna'nın güneybatısında bulunan Odessa kentini vurduğu açıklandı. Odessa Belediye Meclisi’nden yerel yetkililerin açıklamasına göre, saldırıların ardından şehrin kimi bölgelerinde yangın çıktı.
CNN International bölgede bir yakıt deposunda yangın çıktığını aktardı. Odesa Bölgesel Askeri İdaresi sözcüsü Serhii Bratchuk ise Rusya'nın liman kenti Odessa'da "kritik altyapıyı" vurduğunu söyledi. Bratchuk, "Şu anda durum kontrol altında, gerekli birimler bölgeye intikal etti. Detaylar daha sonra açıklanacaktır" ifadelerini kullandı.
23:00
İstanbul'da gerçekleşen Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere sonrası önemli bir gelişme yaşandı. Ukraynalı müzakereci David Arakhamia, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Türkiye'de yüz yüze görüşebileceğini açıkladı. Görüşmenin yeri ve tarihin belli olmadığını belirten Arakhamia, "Görüşme büyük ihtimalle İstanbul ya da Ankara'da olacak" dedi.
21:40
Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Irpin, Buça, Hostomel ve Kiev bölgesinin tamamının Rus işgalinden kurtarıldığını bildirdi.
19:20
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Rus ordusu bu kez Ukrayna’nın Harkov bölgesindeki Balakliya şehrinde bulunan bölge hastanesini hedef aldı. Harkov Valiliği’nden yapılan açıklamada, saldırının yapıldığı Balakliya Bölge Hastanesindeki 70 hastanın ve sağlık personelinin acil tahliye beklediği bildirildi.
18:10
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları aralıksız sürerken, Rus ordusu Ukrayna’da sivil yerleşimleri vurmaya devam ediyor. Rus birlikleri, Ukrayna’nın Hmelnitski bölgesinde yer alan Shepetivka kentinde yine bir akaryakıt deposunu hedef aldı. Saldırının ardından bölgede büyük bir patlama meydana gelirken Hmelnitski Valisi Sergey Gamaliy, kentte meydana gelen patlamaları doğruladı.
17:40
Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana Rus saldırılarının hedefi olan ve Rus kontrolü altında bulunan Ukrayna’nın Irpin şehri, yeniden Ukrayna güçlerinin kontrolüne geçmesinin ardından görüntülendi. Şehri kontrol altına alan Ukrayna birlikleri kentte güvenlik önlemlerini en üst düzeye çıkarttı. Hayalet şehre dönen Irpin’de neredeyse bütün binalarda yaşanan şiddetli çatışmaların izleri dikkat çekti.
16:30
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken, sivil can kayıpları yaşanmaya devam ediyor. Bir dönem Türk basını için de fotoğraf çeken 41 yaşındaki Ukraynalı fotoğrafçı Maks Levin'in de Kiev kentinde cansız bedenine ulaşıldı. Ukrayna basınında yer alan bilgilere göre, kendisinden 3 haftadır haber alınamayan fotoğrafçının Aleksey Chernişev isimli arkadaşıyla birlikte 13 Mart tarihinde fotoğraf çekimleri için Rusya saldırılarının olduğu Kiev yakınlarında bulunan Guta Mezhigorskaya köyüne gittiği ve o günden sonra kendisine bir daha ulaşılamadığı bildirildi. Arkadaşı Aleksey Chernişev’den ise hala haber alınamadı.
15.47
Rus ordusu bazı bölgelerden çekilmeye devam ederken, bazı bölgelerde varlığını sürdürüyor. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı ve aynı zamanda müzakere heyetinde yer alan Mihaylo Podolyak çekilme sürecine dair açıklamalarda bulundu. Podolyak, “Rusya, Ukrayna’nın güney ve doğu bölgeleri hariç diğer bölgelerden çekiliyor. Sonra sessizce işgal edecekler, hava savunma sistemi kuracaklar, kayıplarını azaltıp şartlarını dikte edecekler. Eğer Rusları oralardan da öte sürmek istiyorsak ağır silahlar olmadan olmayacak" ifadelerini kullandı.
15.24
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov Rus ordusunun Ukrayna’daki faaliyetlerine dair açıklamalarda bulundu. Rusya yanlısı Donetsk Halk Cumhuriyeti milislerinin Donetsk bölgesindeki bir kenti daha ele geçirdiğini söyleyen Konaşenkov, “Donetsk Halk Cumhuriyeti silahlı birimleri Novobakhmutivka’nın çoğunu ele geçirdi ve geri çekilmeye devam eden Ukrayna’nın 25. Hava İndirme Birlikleriyle savaşıyor. Gece boyunca 40’a yakın milliyetçi grup ile birlikte 1 tank, 2 motorlu piyade müfrezesi ve bir havan topu imha edildi” dedi. Sabah saatlerinde Rusya tarafından stratejik füzeler ile Ukrayna’ya ait bir petrol rafinerisinin vurulduğunu açıklayan Konaşenkov, “Bu sabah, yüksek hassasiyetli uzun menzilli hava ve deniz tabanlı füzeler, Ukrayna’nın doğu ve orta bölgelerindeki birliklerine tedarik sağlayan benzin ve dizel yakıt sağlayan Kremençuk petrol rafinerisini (Poltova bölgesi) vurdu. Yüksek hassasiyetli havadan fırlatılan füzeler, Poltava ve Dnepropetrovsk şehirlerindeki askeri havaalanlarını etkisiz hale getirdi. Rus hava savunma sistemleri, Sumi ve Urozhaynaya yerleşim yeri yakınlarında Ukrayna’ya ait 2 adet Mİ-24 helikopteri ve 24 insansız hava aracını havada imha etti” bilgilerini paylaştı.
Konaşenkov, “Gece boyunca, Rus Hava Kuvvetleri ve operasyonel taktik havacılık kuvvetleri, Ukrayna'nın 67 askeri tesisini vurdu. Özel askeri harekatın başlangıcından bu yana toplamda 124 uçak ve 84 helikopter, 381 insansız hava aracı, bin 882 tank ve diğer zırhlı muharebe aracı, 203 çok amaçlı roketatar, 786 top ve havan topu sistemleri ile bin 764 adet askeri özel harekat araçları imha edildi” ifadelerini kullandı.
15.02
Ukrayna'nın güneyinde insani krizin giderek derinleştiği Mariupol kentinden siviller tahliye edilmeye çalışıyor. Mariupol Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, bir günde kentten 2 binden fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi. Açıklamada, “Tahliye edilen Mariupol sakinleri dün gece Zaporijya'ya böyle ulaştı. Kimi kendi arabasıyla, kimi otobüsle. Toplamda 2 binden fazla kişi var” denildi.
14.34
Ukrayna’nın doğusunda Harkov kentine komşu olan Sumskaya bölgesinde insanlar bir kısmı yıkılan köprüleri kullanmaya devam ediyor. Siviller, bir kısmı yıkılan köprüden dikkatle geçmeye çalıştı
14.23
Energodar şehrinde direnişi sürdüren siviller, Rus askerlerine karşı gösteri gerçekleştirdi. Ancak Rus ordusunun protestoya müdahalesi sert oldu. Ukrayna halkına karşı ses ve gaz bombaları kullandığı belirtilen Rus askerlerinin çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.Yerel yetkililer, patlama ve silah seslerinin duyulduğu olaylarda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandığını aktardı.
14.13
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Rusya’nın kayıplarını yayınlamaya devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı sosyal medya hesaplarından bu kez Rus askeri konvoyunun imha görüntülerini paylaştı.Öte yandan, Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-2 Nisan tarihleri arasındaki kayıplarına yönelik yaptığı açıklamada, 17 bin 800 Rus askerinin öldürüldüğünü bildirirken, 631 tankın ve 1776 zırhlı askeri aracın da imha edildiğini duyurdu.
13.48
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 38. gününde devam ederken, 29 Mart'ta füzeyle vurulan Mikolayiv valilik binasındaki bilanço ağırlaşıyor. Acil Durumlar Servisi’nden yapılan son açıklamada, saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 33'e yükseldiği bildirildi. Yaralı sayısı ise 34 olarak açıklandı. Enkaz alanında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.
13.39
Başkent Kiev yakınlarında bulunan ve Rus ordusunun ciddi hasar verdiği Irpin, Gostomel'in komşusu olan Buça, Rus askerlerinden temizlendikten sonra görüntülendi. Bazı Ukraynalıların geri dönmeye başladığı kentte Rus ordusunun ardından büyük yıkım bıraktığı, birçok ev, iş yeri ve aracın kullanılamaz hale geldiği görüldü.
13.18
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 50 kilometre mesafede yer alan ve Rus ordusunun temizlenen Borodyanka'nın son hali görüntülendi. Çok katlı binaların ve diğer yapılan yıkıldığı, yerleşim yerinin harabeye döndüğü görüldü.
12.12
Rus ordusundan temizlenen Irpin yakınlarında bulunan Stoyanka bölgesinde Rus ordusunun hedef aldığı akaryakıt istasyonu kullanılamaz hale geldi. İstasyonun çevresinde bulunan market ve restoran da harabeye döndü. Yaşanan çatışmalardan sonra Ukrayna ordusunun kontrolü yeniden sağladığı bölgede büyük yıkım meydana geldiği göze çarptı.
11.46
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Parlamento Heyetini ve Rus ordusu tarafından esir alınıp sonra serbest bırakılan Melitopol Belediye Başkanı Ivan Fedorov'u Elysee Sarayında ağırladı.
Macron, Ukrayna heyetiyle ilgili yaptığı açıklamada "Rus ordusu tarafından kaçırılan Melitopol belediye başkanının neler yaşadığını hayal bile edilemez. Kendisine ve onunla birlikte olan Ukraynalı milletvekillerine hayranlığımızı ve desteğimizi ilettim" ifadelerini kullandı.
Ukrayna Parlamentosu resmi ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, heyetin aynı zamanda Fransa Meclis Başkanı Gerard Larcher ile Kızıl Haçın faaliyetlerini görüştüğünü belirtti. Ukrayna Parlamentosu resmi hesabından yaptığı açıklamayla toplantılarda, AB'ye tam üyelik, ordunun ihtiyaçları, insani koridorlar, Fransa'nın güvenlik garantisi sağlamaya hazır ülkeler arasına katılması ve Ukrayna'ya verilecek ek 300 milyon Euro gibi konuların görüşüldüğünü ifade etti.
11.44
Farklı bölgelerdeki saldırılara karşı direnişini sürdüren Ukrayna ordusu, Kiev çevresindeki Rus birliklerini püskürtmeye çalışıyor. Ukrayna ordusunun Kiev’e yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki bir noktada imha ettiği T-72 tankı görüntülendi. Tankın üzerindeki "V" harfleri dikkat çekerken, bölgedeki çatışmanın izleri de kameraya yansıdı.
11.10 STOK KRİZİNİN PERDE ARKASINDA UKRAYNA ÇIKTI
Ukrayna işgali bir ayı geride bırakırken Rusya'nın savaş çabaları durma noktasına geldi. İngiltere savunma kaynakları, beş hafta süren çatışma ve ağır bombardımanından sonrası Rus ordusunun kritik silahlarının tükendiğini ve artık stoklarını yenileyemediklerini açıkladı.
KRİTİK MALZEMELER UKRAYNA'DA ÜRETİLİYORMUŞ
Tükenen stoklarının arkasında ise kimsenin beklemediği büyük bir sürpriz çıktı. Rus ordusunun kullandığı savaş uçağı motorlarının ve tank bileşenlerinin önemli bir kısmının artık Rusya'ya tedarik sağlamayan Ukrayna fabrikalarında üretildiği ortaya çıktı.
Rusya'nın askeri bileşenlerini Ukrayna'ya ürettirmesi herkeste şaşkınlığa neden olurken, geçmişte yapılan bu anlaşma Rusya'nın başına ciddi bela olacak gibi görünüyor.
ARTIK KENDİSİ DE ÜRETMEZ, İTHAL DE EDEMEZ
İngiltere savunma kaynaklarından ismi açıklanmayan bir kaynak, "Ukrayna savaşında kullanılan malzemeler, Rusya ve Ukrayna arasında daha fazla işbirliği olduğu zamanlarda yapılan stoklardan geldi. Rusya şimdi söz konusu ekipmanları kendisi üretemez ve sıkı yaptırımlardan dolayı ithal etmesi de mümkün değil" dedi.
KRİZ EN ÇOK T-72 MUHABERE TANKINI ETKİLEYECEK
Silah stok krizi en çok Rus ordusunun ana zırhlı araçlarından biri olan T-72 muharebe tanklarının üretimini etkileyecek. Tankların mermilerini fırlatan sistemler doğu Ukrayna şehri İzyum'da üretiliyor.
Açık kaynaklı istihbarat tahminleri, Rusya'nın çatışma sırasında yaklaşık 2 bin tank ve zırhlı araç kaybettiğini gösteriyor. Şimdi malzeme ve ekipmanlarda yaşanan krizlerle Rusya'nın ilerleyişinin ciddi şekilde yara alması bekleniyor.
SOVYET DÖNEMİNE UZANAN ORTAKLIK
Ukrayna, Sovyetler Birliği döneminde ülkenin silah ve askeri teçhizatının yüzde 30'unu üretti. Söz konusu işbirliği ve silah satışları Soğuk Savaş sonrasında da devam etti.
Ukrayna 2012'de dünyanın dördüncü en büyük silah ihracatçısıydı ve Rusya da en büyük müşterileri arasındaydı. Ancak 2014'te Rusya'nın Kırım'ı işgal etmesi ve Donbas bölgesinde çatışmaların başlaması iki ülke arasındaki ticareti büyük ölçüde azalttı.
Ukrayna'nın silah ihracatından elde ettiği gelir 2012'de 1 milyar sterlinden 2020'de 100 milyon sterline kadar düştü.
GENERALLLER KREMLİN'İN 'DAHA FAZLA ASKER' TALEBİNİ REDDETTİ
İngiltere istihbarat raporları ayrıca Rus generallerinin Kremlin'in Ukrayna'ya binlerce asker daha gönderme girişimlerini 'amaca uygun değil' diyerek reddettiklerini iddia etti.
Rusya savunma bakan yardımcısı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 'özel operasyonlarının' ikinci aşamasına geçtiklerini ve bundan sonra doğudaki Donbas bölgesine odaklanacaklarını açıklamıştı. Batılı politikacılar bu açıklamayı, savaş alanında önemli kayıplar veren Rusya'nın itibarını kurtarma ve birliklerini Donbas ve Kırım'a yönlendirmek için bahane olduğunu ileri sürdü.
GERİ ÇEKİLME KARARI TAKTİK Mİ?
Ukrayna güçleri Rus birliklerinin geri çekilmesiyle 30'dan fazla yerleşim yerini geri aldı. Ancak uzmanlar Rusya'nın çekilme kararının Donbas'taki Ukrayna birliklerini kuşatma ve ülkeyi ikiye bölme taktiğinin bir parçası olabileceğini söylüyor.NATO Genel sekreteri ve ABD'li üst düzey yetkililer de Rusya'nın geri çekilmediğini ve birliklerini yeniden konumlandırdığını açıklamıştı.
10.36
Ukrayna ziyaretinin ardından Kaliningrad'a gelen Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev ile Uluslararası Nükleer Enerji Ajansı (IAEA) Genel Müdürü Rafael Mariano Grossi arasında resmi bir görüşme gerçekleşti.
Toplantının ardından Aleksey Likhachev görüşmelerin ana konusunun nükleer ve fiziki güvenliğin sağlanması olduğunu belirtti. Likhachev, “Rosatom'un ana görevi, gerekli olan her şeyi yapmak ve Ukrayna nükleer tesislerinin güvenli işletiminde IAEA'ya yardımcı olmaktır. IAEA'nın devam eden olaylar hakkında kesin bilgiye sahip olmasını sağlamak ve elbette santrallerin uzman ve bakım personelinin en zor koşullarda görevlerini yerine getirebilmesi için her şeyi yapması önemlidir. Bu toplantıda bu konularla ilgili görüş alışverişinde bulunduk ve daha fazla iş birliği ve operasyonel etkileşim yollarını belirledik” dedi.
Rosatom Genel Müdürü Likhachev, “Görüşmelerin sonucunda, bu çalışmaya katkıda bulunan ajansın, ajans yetkililerinin ve tüm delegasyonun üst düzey profesyonelliğinin yanı sıra dengeli ve en önemlisi de olaylara nötr yaklaşımını, nükleer güvenlik konularına olağanüstü dikkat göstermelerini ve bu konudaki çabalarını vurgulamak isterim. Güvenlik, güvenlik, güvenlik. Bu birkaç saat önceki görüşmelerimizde odaklandığımız konuydu” diye konuştu.
“Hepimiz ortak bir çıkara, ortak bir sorumluluğa sahibiz”
IAEA Genel Müdürü Rafael Mariano Grossi de Aleksey Likhachev’e hızlı iş birliği ve ortaklığı için teşekkür ederek, “Dün, Rusya Federasyonu ve özellikle Rosatom Genel Müdürü ile durum hakkında sürekli bir istişare ve fikir alışverişi sürecini sürdürmek için Kaliningrad'a geldim. Sorumluluklarımızın dışında çok önemli bir unsur var. Bir tarafta Rusya Federasyonu, bir tarafta Ukrayna ve uluslararası küresel nükleer kuruluş olan IAEA var ve sorumluluklarımız dışında, içinde bulunduğumuz mevcut zor durumun, bir nükleer kaza nedeniyle hiçbir şekilde kötüleşmemesini sağlamak için hepimiz ortak bir çıkara, ortak bir sorumluluğa sahibiz. Bu, muazzam bir gayret, profesyonellik ve söz konusu duruma net bir profesyonel odaklanma gerektirir. Bay Likhachev'in buradaki varlığının çok önemli olduğunu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.
IAEA’nın önümüzdeki birkaç gün içinde yürüteceği önemli misyonlar bulunduğunu belirten Grossi, şöyle devam etti:“Bizim niyetimiz, Ukrayna'daki tesislerle ilgili, konfigürasyonları, önemi, sahip olduğumuz nükleer madde miktarı bakımından çok ve çeşitli olan üzücü olaylar yaşamamamızı sağlamak için Rusya ile bu iş birliğini, bu ortak çalışmayı güçlendirmeyi sürdürmektir. Dolayısıyla bu, çok çaba gerektiriyor. Kaliningrad'dan bağlılığımızı ve çalışmaya devam etme konusunda kararlılığımızı yenilemiş olarak ayrılıyorum. Önümüzdeki birkaç gün içinde birlikte çalışmaya devam edeceğimize eminim.”
Ukrayna nükleer tesislerinin güvenliği hakkında da yorum yapan IAEA başkanı, büyük ölçüde durumun kontrol altında olduğunu, ancak iyileştirilmesi gereken şeyler bulunduğunu ve çalışmaların devam etmesi gerektiğini söyledi.
Toplantıda Aleksey Likhachev, Rusya'nın kilit güvenlik ilkelerine bağlılığını ve IAEA'ya destek sağlamaya hazır olduğunu da yineledi. Taraflar sürekli temas halinde kalma konusunda anlaştı.
10.17
Rusya'nın, Japonya'nın Kuzey Toprakları olarak adlandırdığı ve üzerinde hak iddia ettiği Kuril Adaları çevresindeki bölgede yeni bir askeri tatbikata başladığı bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Japonya'nın Etorofu ve Kunashiri olarak adlandırdığı 2 adadaki tatbikatlara bini aşkın asker ve 200 askeri aracın katıldığı kaydedildi. Tatbikat çerçevesinde birliklerin tanksavar füzeleri fırlatma prosedürlerini uyguladığı ve topçu bataryalarının hedeflerini bulmasını sağlayan son teknoloji insansız hava araçlarını test ettiği ifade edildi. Matua Adası'nda yapılan ayrı bir tatbikatta ise muhtemel düşman çıkarması senaryosu altında Bastion adlı bir karadan gemiye füze sisteminin denendiği açıklandı.
10.05
Ünlü Hollywood yıldızı Sean Penn, milyarderlere çağrı yaparak Ukrayna için 12 tane F15 ve F16 uçak almaya çağırdı. Penn, sadece 500 milyon dolarla Ukrayna'daki savaşın bitirebileceğini ileri sürdü.
'Benim Adım Sam' ve 'Kralın Bütün Adamları' gibi birçok filmin başrol oyuncusu 62 yaşındaki film yıldızı Penn çağrısında Açık kaynakla, Ukraynalı havacıları hızlı bir şekilde (3 hafta) eğiterek 2 filo F-15ler veya 16lar (Rus Migleri veya SU'larından daha iyi teknolojiye sahip 12 uçak ediyor) özel sektör alıcılarına yaklaşık 300 milyon dolara mal olacak ifadelerini kullandı.
Sean Penn, 300 milyon doların üzerine füze savunması için 200 milyon dolar daha eklenirse toplamda 500 milyon dolara savaşın bitirilebileceğini ileri sürdü. Penn açıklamasında Bir milyarder Ukrayna'daki bu savaşı bitirebilir dedi.
09.59
Temel gıda ve tıbbi malzemelerden oluşan 2 yardım tırı, Büyükçekmece'den Ukrayna'ya gitmek üzere yola çıktı. Tırlar, Büyükçekmece Belediye başkanı Dr. Hasan Akgün, Ukrayna İsanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi ve ülkelerini terk ederek Türkiye’ye sığınan Ukraynalı vatandaşların tarafından uğurlandı.
07.00
Ukrayna Güvenlik Servisinden generaller Andriy Olehovich ve Serhiy Oleksandrovich’in ülkeyi savunacaklarına dair verdikleri söze “ihanet ettiğini” söyleyen Zelenski, generallerin unvanlarını aldı. Bu Zelenski’nin işgalin başından beri kamuoyuna açıkladığı ilk üst düzey görevden alma olurken, generallerin suçlarına dair başka detay vermedi.
Daha önce, Rusya ile ilk tur müzakerelere katılan Ukrayna heyetinden Denis Kireev’in vatana ihanetle suçlanarak Kiev’de infaz edildiği iddia edilmişti. Rusya’nın ise savaşta en az 7 generalini çatışmalarda kaybettiği öne sürülmüştü.
06.20
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatı devam ederken, Ukrayna ordusunun son günlerde direnişini güçlendirdiği ve sahada bunun sonuçlarını almaya başladığı görülüyor. Nitekim Ukrayna’nın, önceki gece ilk kez Rusya topraklarında bir saldırıya giriştiği ve helikopterlerle Belgorod'daki yakıt deposunu vurduğu ifade ediliyor. Medya ve sosyal medyada yer alan görüntülerde, helikopterlerin depoyu vurdukları ve daha sonra bölgeden uzaklaştıkları görülüyor.
HENÜZ DOĞRULANMADI
Bununla birlikte Ukrayna henüz saldırıyı doğrulamadı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, saldırıyı ne doğrulayabileceğini ne de yalanlayabileceğini ifade etti.
Saldırı ilk olarak Rus vali Vyaçeslav Gladkov tarafından duyurulurken, bu vesileyle Rusya, 24 Şubat'ta askerlerinin Ukrayna'ya girmesinden bu yana ilk kez Ukrayna'yı kendi topraklarına saldırı düzenlemekle suçlamış oldu. Gladkov, helikopterlerin alçak irtifada Rusya'ya girip, sınırın 35 kilometre ötesindeki tesisi vurduklarını ifade etti. Saldırının ardından Kremlin, Ukrayna’nın Rus şehri Belgorod’daki petrol rafinerisine yaptığı saldırının Kiev’le barış görüşmelerini sürdürmek için "rahat koşullar yaratmadığını" söyledi. Peskov, Putin'in saldırıdan bilgilendirildiğini de kaydetti.
MARİUPOL’E YARDIM ULAŞAMIYOR
Ukrayna’nın diğer bölgelerinde çatışmalar sürerken, Ukrayna Savunma Bakanlığı Çernihiv ve Kiev’deki bazı köylerin geri alındığını duyurdu. Ateşkes sağlanan Mariupol’e ise yardım ulaştırılamıyor. Mariupol’deki yetkililer, Rus güçlerinin kuşatma altındaki şehre yardım ulaştırılmasını engellediğini söyledi. Yetkililer, Rusların sivillerin tahliyesi için ateşkes ilan edildiğini açıklamasına rağmen, kentten çıkışın hala tehlikeli olduğunu söyledi. Planlanan insani koridorun açılmadığı, tahliyeler için gönderilen konvoyun şehre giremediği belirtildi. Uluslararası Kızılhaç Komitesi de kentten tahliye girişimini ertelemek zorunda kaldıklarını açıkladı. Mariupol’de tahliye bekleyen 170 bin sivil olduğu biliniyor.
NEDEN ÖNEMLİ?
Ukrayna’nın bu saldırısıyla, işgal başından bu yana büyük lojistik sıkıntılar yaşayan ve yakıt eksikliği gibi sorunlar yüzünden ilerleyemeyen Rus ordusuna önemli darbe vuruldu. Belgorod, Rusya’nın saldırdığı Harkov ve Sumi gibi kentlere çok yakın ve bu bölgedeki Rus askerlerinin yakıt ihtiyacı buradan sağlanıyordu. Saldırıyla Rusya’nın lojistik sorunları daha da büyüdü.
KİEV’İN ‘TERMİNATÖR’Ü!
Ukrayna’daki savaş, bazı yaratıcı çalışmaları da beraberinde getiriyor kuşkusuz. Nitekim Ukrayna Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde savaş videoları arasından seçtiği ve Rus gemilerinin vuruluşunu gösteren bir görüntüye “Oscar” verirken, başkent Kiev yakınlarında bir kontrol noktasına da bu “Terminatör” heykeli yerleştirilmiş. Kimin yaptığı bilinmiyor ama heykelin yapılışında otomobil parçaları kullanılmış.
‘RUS ASKERLER RADYASYON ALDI!'
Ukrayna devlet atom enerjisi kurumu Energoatom, Rusya’nın ele geçirdiği Çernobil Nükleer Santrali’nden çekildiğini açıklarken, kararın arkasında, Rus askerlerinin radyasyondan etkilenmesi olduğunu iddia etti.
“Rus güçleri, Çernobil Nükleer Santrali’ni terk etti. Santralde yabancı yok” ifadesiyle gelişmeyi duyuran Energoatom, Rusların ayrılırken 24 Şubat’tan beri rehin tuttukları bir grup Ukrayna ulusal muhafızını da götürdüğünü bildirdi.
Kuruluş, Rusların girişe yasak bölgedeki ormanda siper kazdığını, “önemli dozlarda” radyasyona maruz kalan pek çok Rus askerinin hastalandığını ve çekilme kararı alındığını duyurdu.
Hastalanan askerlerin Belarus'ta tedavi altına alındığı öne sürüldü. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ise bu iddiayı henüz teyit etmediklerini, olayı araştıracaklarını açıkladı.
RUS BİRLİKLERİ HAZIRLANIYOR
Sahada önemli kayıplar veren Rus güçlerinin yeni saldırılara hazırlandığı belirtiliyor. İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Gürcistan’dan Ukrayna’ya 1200 ila 2 bin civarında takviye asker getirdiğini belirtirken, Pentagon Sözcüsü John Kirby de Rusya’nın Kiev etrafındaki bazı askeri güçlerini Belarus’a ikmal ve yeniden hazırlanmak amacıyla kaydırdığını, ardından bu kuvvetlerin büyük ihtimalle Donbas bölgesine gönderileceğini söyledi.
Öte yandan Ukrayna Dışişleri, Rusya’nın, Kırım ve Sivastopol kentiyle işgal altındaki Donestk ve Luhansk bölgelerinde Ukraynalıları zorunlu askerliğe tabi tuttuğunu öne sürerek, uluslararası toplumu Kremlin’i kınamaya çağırdı.
‘GÖRÜŞME AYARLANIRSA MİNNETTAR OLURUZ’
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Rus mevkidaşı Vladimir Putin arasında bir görüşmeye yardımcı olması durumunda Türkiye’ye “minnettar olacaklarını” açıkladı. İstanbul'da gerçekleştirilen barış müzakerelerinin ardından iki liderin bir araya gelmesi için Türkiye’nin önemine dikkati çeken Kuleba, “Rusya ve Ukrayna liderleri arasında görüşme ayarlamaya yardımcı olursa Türkiye'ye minnettar oluruz" dedi. Kuleba, Ukrayna'nın İstanbul'daki müzakerede sunulan önerilere Rusya'nın resmi yanıtını beklediğini de sözlerine ekledi.
00.04
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada Rusya'nın, Ukrayna’nın Zaporoji bölgesinde bulunan Tokmak şehrinde referandum hazırlığı içinde olduğu iddia edilerek, "Rus işgalciler 4 Nisan’da Tokmak şehrinde referanduma hazırlanıyor" denildi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rusya’nın, Ukrayna’nın Zaporoji bölgesinde bulunan Tokmak şehrinde referandum hazırlığı içinde olduğunu öne sürdü. Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ukrayna ordusunun Rus işgaline karşı direnişi sürüyor. Rusya devletimiz karşısında tüm imkanlarla saldırıyor. Rus işgalciler 4 Nisan’da Tokmak şehrinde referanduma hazırlanıyor. Bu konu hakkında gerekli yerlere bilgilendirme yapılmıştır" ifadelerini kullandı.
Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın Odessa şehrine 3 İskender füzesinin atılmasının ardından, Ukrayna Hava Savunma Sistemleri füzeleri havada imha etti.
00.00
Rusya Kırım’dan Ukrayna’nın Odessa şehrine İskender füzeleri attı. Yerel saatle 21.00 sıralarında atılan füzeler Ukrayna Hava Savunma Sistemleri tarafından havada imha edildi. Odessa Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Maxim Marchenko yaptığı açıklamada, "Rus birlikleri Kırım'dan Odessa’ya 3 İskender füzesi fırlattı, yaralılar var” dedi. Sağlık ekiplerinin bölgeye sevk edildiği öğrenilirken, olayda yaralı veya can kaybına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.