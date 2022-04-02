Ukrayna-Rusya savaşında son dakika... Rusya füzeleri fırlattı, Odessa'da yakıt deposunda yangın!

“Hepimiz ortak bir çıkara, ortak bir sorumluluğa sahibiz”

IAEA Genel Müdürü Rafael Mariano Grossi de Aleksey Likhachev’e hızlı iş birliği ve ortaklığı için teşekkür ederek, “Dün, Rusya Federasyonu ve özellikle Rosatom Genel Müdürü ile durum hakkında sürekli bir istişare ve fikir alışverişi sürecini sürdürmek için Kaliningrad'a geldim. Sorumluluklarımızın dışında çok önemli bir unsur var. Bir tarafta Rusya Federasyonu, bir tarafta Ukrayna ve uluslararası küresel nükleer kuruluş olan IAEA var ve sorumluluklarımız dışında, içinde bulunduğumuz mevcut zor durumun, bir nükleer kaza nedeniyle hiçbir şekilde kötüleşmemesini sağlamak için hepimiz ortak bir çıkara, ortak bir sorumluluğa sahibiz. Bu, muazzam bir gayret, profesyonellik ve söz konusu duruma net bir profesyonel odaklanma gerektirir. Bay Likhachev'in buradaki varlığının çok önemli olduğunu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.