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Türkiye'den Sri Lanka açıklaması: Endişe duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Sri Lanka'da devam eden protestolara ilişkin açıklama yayınladı. Açıklamada, "Sri Lanka’da yaşanan gelişmelerden ve devam eden protesto gösterilerinde artan şiddet olaylarından endişe duyuyoruz." ifadeleri yer aldı.

09.07.2022 - 20:19 |
Türkiye'den Sri Lanka açıklaması: Endişe duyuyoruz

Dışişleri'nden yapılan açıklama şöyle: Sri Lanka’da yaşanan gelişmelerden ve devam eden protesto gösterilerinde artan şiddet olaylarından endişe duyuyoruz.

Ülkenin karşı karşıya bulunduğu ciddi siyasi ve ekonomik sorunların çözümünün toplumsal uzlaşıdan geçtiğine inanıyoruz. Bu süreçte tüm taraflara itidalli davranmaları ve şiddetten kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz.

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