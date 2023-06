Türkiye Yüzyılı'nın ilk bakanları! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabine üyelerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz olurken, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Mehmet Şimşek getirildi. Milletvekili seçilen eski bakanlardan hiçbiri ise yeni kabinede yer almadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen programda 'Türkiye Yüzyılı Kabinesi'ni açıkladı. Erdoğan, konuşmasında, "Demokrasimizin gücüne güç katan bir seçim sürecini tamamlamış bulunuyoruz. Ülkemiz tarihinde pek çok ilke sahip olan seçimlerin Türkiye'ye ve Türk Milleti’ne hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Türkiye, 14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta sadece birer seçim yapmamış aynı zamanda gelecek asrının nasıl olacağına da karar vermiştir. Milletimiz iradesiyle birlikte istiklal ve istikbaline de sahip çıkmıştır. Türkiye Cumhuriyeti 2 bin 200 yılı aşan devlet geleneğiyle, bin yılı aşan millet şuuruyla, asırlara sarih birlikte yaşam kültürüyle kendi mecrasında akmaya devam edeceğini göstermiştir. Bin yıldır Anadolu topraklarını aşkla yeşerten bu ırmağın yatağını hiçbir gücün değiştiremeyeceği bir kez daha anlaşılmıştır" dedi.

'TÜRKİYE BUGÜN DÜNDEN DAHA GÜÇLÜDÜR'

Erdoğan, Türkiye'nin bugün dünden daha güçlü olduğunu belirterek, "Demokrasimiz her zamankinden daha kuvvetlidir. Yarınlarımız 28 Mayıs öncesine göre aydınlıktır. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde sandığa tercihini demokratik usullerle yansıtan 54 milyondan fazla vatandaşımızın her birine teşekkür ediyorum. Yurt dışındaki kardeşlerimizi her iki seçimde de ülkemize karşı sorumluluklarını bir hakkın yerine getirdikleri için ayrıca tebrik ediyorum. 14 gün arayla sandıktan milletimizden 2 kez güven oyu almanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. 28 milyona yakın insanımızın teveccühüne mazhar olmanın gururunu yaşıyoruz. Tüm bunların bizlere aynı zamanda çok büyük bir sorumluluk yüklediğini de çok iyi biliyoruz. 85 milyon vatandaşımızla birlikte bizim için dua eden yüz milyonların da umudunu taşıdığımızın farkındayız. Nasıl bu zamana kadar milletin emanetine halel getirmediysek inşallah bundan sonra da canımız pahasına bu emanete sahip çıkacağız" diye konuştu.

YENİ KABİNE

Erdoğan, eski kabine üyelerine teşekkür ederek yeni kabine üyelerini açıkladı. Erdoğan, yeni kabinede yer alan isimleri şöyle paylaştı:

"Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Gökbaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan,

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savuma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu."

MİLLETVEKİLİ SEÇİLEN BAKANLAR YER ALMADI

Yeni kabinede milletvekili seçilen eski bakanlar yer almadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakan Mehmet Nuri Ersoy ise yeni kabinede de görevlerine devam etti. MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı olarak kabinede yer aldı. İçişleri Bakanlığı'nda Süleyman Soylu'nun yerine ise İstanbul Valisi Ali Yerlikaya görev aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı olan Cevdet Yılmaz, AK Parti'de çeşitli görevlerde bulunurken, en son TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 3 dönem kurula nedeniyle yeni dönemde milletvekili adayı olmazken, TBMM'de 27'nci dönemde Adalet Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise son olarak Cezayir Büyükelçiliği görevinde bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan en son Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekilliği görevini üstlenmişti. Erdoğan, açıklamasının ardından yeni kabine üyeleriyle tek tek tokalaşarak başarı dileğinde bulundu. (DHA)