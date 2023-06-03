Emine Erdoğan: Ülkemiz için yeni bir sayfa açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından tweet paylaştı. Emine Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Bugün dünyanın her yerinde kalpleri Türkiye Yüzyılı’nın başarısı için atan tüm kardeşlerimizin duaları ve iyi dilekleriyle, ülkemiz için yeni bir sayfa açıldı. Bu kutlu yolculuğun Türkiye için, milletimiz için, insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni’nde bizi yalnız bırakmayarak, mutluluğumuzu paylaşan tüm Devlet Başkanları ile çok kıymetli eşlerine, yurt içi ve yurt dışından gelen bütün dostlarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum." ifadelerini kullandı.