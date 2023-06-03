GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Emine Erdoğan: Ülkemiz için yeni bir sayfa açıldı
ABONE OL

Emine Erdoğan: Ülkemiz için yeni bir sayfa açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından tweet paylaştı. Emine Erdoğan yaptığı paylaşımda "Bugün dünyanın her yerinde kalpleri Türkiye Yüzyılı’nın başarısı için atan tüm kardeşlerimizin duaları ve iyi dilekleriyle, ülkemiz için yeni bir sayfa açıldı." ifadelerini kullandı

03.06.2023 - 18:48 |
Emine Erdoğan: Ülkemiz için yeni bir sayfa açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından tweet paylaştı. Emine Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Bugün dünyanın her yerinde kalpleri Türkiye Yüzyılı’nın başarısı için atan tüm kardeşlerimizin duaları ve iyi dilekleriyle, ülkemiz için yeni bir sayfa açıldı. Bu kutlu yolculuğun Türkiye için, milletimiz için, insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni’nde bizi yalnız bırakmayarak, mutluluğumuzu paylaşan tüm Devlet Başkanları ile çok kıymetli eşlerine, yurt içi ve yurt dışından gelen bütün dostlarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemin ederek görevine başladı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRCumhurbaşkanı Erdoğan, yemin ederek görevine başladıHaberi Görüntüle

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yanımızda duranların desteğini hiçbir zaman unutmayacağız
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRCumhurbaşkanı Erdoğan: Yanımızda duranların desteğini hiçbir zaman unutmayacağızHaberi Görüntüle
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı! İşte Türkiye Yüzyılı'nın ilk bakanları
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRCumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı! İşte Türkiye Yüzyılı'nın ilk bakanlarıHaberi Görüntüle
Yeni kabineyi CNN TÜRK'te yorumladılar: Olumlu sinyallerini pazartesi piyasalarda göreceğiz
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRYeni kabineyi CNN TÜRK'te yorumladılar: Olumlu sinyallerini pazartesi piyasalarda göreceğizHaberi Görüntüle
Ekonomide ikinci Mehmet Şimşek dönemi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİREkonomide ikinci Mehmet Şimşek dönemi! Haberi Görüntüle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yanımızda duranların desteğini hiçbir zaman unutmayacağız
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRCumhurbaşkanı Erdoğan: Yanımızda duranların desteğini hiçbir zaman unutmayacağızHaberi Görüntüle

    GÜNCEL HABERLER

    Yeni kabine üyeleri ilk mesajlarını paylaştı

    Yeni kabine üyeleri ilk mesajlarını paylaştı

    Erdoğan: LGS'ye girecek evlatlarımıza Allah'tan zihin açıklığı diliyorum

    Erdoğan: LGS'ye girecek evlatlarımıza Allah'tan zihin açıklığı diliyorum

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olan Mehmet Özhaseki'den ilk mesaj

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olan Mehmet Özhaseki'den ilk mesaj