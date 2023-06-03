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Yeni kabineyi CNN TÜRK'te yorumladılar: Olumlu sinyallerini pazartesi piyasalarda göreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde kabineyi açıkladı. Gece Görüşü programında gazeteciler yeni kabineyi değerlendirdi.

03.06.2023 - 22:56 |
Yeni kabineyi CNN TÜRK'te yorumladılar: Olumlu sinyallerini pazartesi piyasalarda göreceğiz

28 Mayıs seçiminde bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın 2028 yılına kadar sürdüreceği görevi resmen başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabineyi bugün açıkladı. CNN TÜRK'te Gece Görüşü programında gazeteciler yeni kabineyi değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclis'indeki yemin töreni ile mazbatasını aldıktan sonra görevine başladı. Yemin töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni gerçekleşti. Erdoğan daha sonra yeni kabineyi açıkladı.

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CNN TÜRK'te Hande Fırat'ın programında gazeteciler yeni kabineyi değerlendirdi.

Milliyet Gazetesi Zafer Şahin, "Tecrübeli isim daha önce de Maliye Bakanlığı yaptı. Uluslararası piyasalarda da tanınan isim. Son derece tecrübeli kabine. Mehmet Şimşek dünyada merak edilen isimdi o gerçekleşti. Cevdet Yılmaz geçmişte bakanlık yaptı. Hem siyaseten çok tecrübeli hem ekonomi alanındaki önemli isimlerden birisi. Ömer Bolat ismi MÜSİAD eski başkanı aynı zamanda özel sektörde de üst düzey görevlerde bulunmuş isim. Abdulkadir Uraloğlu ulaşım alanında yapılan bütün işlerde bürokrat olarak görev almış isim. Sektörün içinden gelen isim. Osman Aşkın Bak, daha önce de Gençlik ve Spor Bakanlığı yapmıştı siyasetin de tecrübeli ismlerden biri. Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı'na getirilmesi çok önemli. Bütün atılan adımları bilen, karar mekanizmalarında yer almış isim. Mehmet Özhaseki 20 yıldan fazla büyükşehir belediye başkanlığı yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da yaptı geçmişte. Kentsel dönüşüm konularında en yetkin isimlerinden bir tanesi. Ali Yerlikaya İstanbul Valisi'ydi. Fatih Kacır genç bir isim üniversite sınavında ilk 10'a girmiş." dedi.

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Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel yaptığı açıklamada, "Kamuyounda çok ciddi beklenti vardı. Mehmet Şimşek ismi çok teknik isim. Olumlu sinyallerini pazartesi sabah piyasalar açıldığında göreceğiz. Sadece Avrupa değil körfez için de önemli. Buradaki yatırımcılar da sayın Mehmet Şimşek'i tanıyor ve biliyor. Güven yaratacak isim sizi önde başlatır. Mehmet Şimşek'in pratik de bir karşılığı var. Büyük yatırımcılara danışmanlık yapmış, Türkiye'de Maliye Bakanlığı yaptı. Bildiği yere geliyor tekrar." ifadelerini kullandı.

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