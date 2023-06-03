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Bakan Koca: Sorumluluğum, milletimiz kadar büyüktür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni bakanlar kurulunu açıklamasının ardından yeniden Sağlık Bakanı olarak seçilen Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Güveni için kendilerine teşekkür ederim” dedi.

03.06.2023 - 22:58 | | ANKARA (İHA)
Bakan Koca: Sorumluluğum, milletimiz kadar büyüktür

Bakan Koca, yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiri üzerine yeni kabinede Sağlık Bakanı görevini üstlenmiş bulunuyorum. Güveni için kendilerine teşekkür ederim. Görevimin bu döneminde de aziz milletimize hizmeti hayatımın en üstün amacı bileceğim. Sorumluluğum, milletimiz kadar büyüktür.”

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