Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemin ederek görevine başladı

28 Mayıs'ta yapılan 2'nci tur oylamada Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden motosikletli polis ekiplerinin konvoyu eşliğinde TBMM'ye hareket etti. Yağmur yağışı altında ilerleyen Erdoğan'ın içinde bulunduğu makam aracına TBMM girişinde vatandaşlar karanfil attı. Erdoğan, TBMM'de Geçici Meclis Başkanı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından törenle karşılandı. Yoğun yağmur altındaki karşılama töreninin ardından Erdoğan, Meclis'e geçti.

Daha sonra Genel Kurul'da yemin töreni gerçekleşti. Töreni Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan, kızları Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Esra Erdoğan Albayrak, Selçuk Bayraktar ve torunları da locadan izledi. Geçici Meclis Başkanı Bahçeli'nin yemin törenini başlatması ile birlikte Erdoğan, Genel Kurul'a davet edildi. Erdoğan, AK Parti ve MHP milletvekilleri tarafından ayakta alkışlandı. CHP milletvekilleri ise ayağa kalkmadı. Erdoğan, mazbatasını Bahçeli'nin elinden aldıktan sonra kürsüye geçerek yemin etti. Erdoğan, yemin ettikten sonra da dakikalarca alkışlandı. Yemin töreni, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Törenin ardından bazı AK Partili milletvekilleri, ayağa kalkmadıkları için CHP'lilere tepki gösterince kısa süreli tartışma yaşandı.

CUMHURBAŞKANI YEMİNİ

"Cumhurbaşkanı sıfatıyla devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasa'ya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine ant içerim."

ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yemin ettikten sonra Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan, beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ay yıldızlı çelengi bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Türkiye bir seçim sürecini daha tüm dünyaya örnek gösterilecek rekor bir katılımla ve demokrasi şöleni havasında sühunet ile neticelendirdi. 14 Mayıs’ta TBMM’de görev yapacak 28'inci dönem milletvekillerini belirleyen milletimiz, 28 Mayıs’ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda da şahsımıza yüzde 52,18 oy oranı ile yine büyük bir teveccüh gösterdi. Hamdolsun bir 5 sene daha ülkemize ve necip millerimize hizmet edecek olmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sisteminin de güven oyu aldığı bu seçimlerin milletimizin önünde yeni bir dönemin kapılarını açtığına inanıyoruz. Önümüzdeki 5 yıl boyunca Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmek için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz. Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin yaralarını hızla sarıp söz verdiğimiz gibi depremzedelerimizi en kısa sürede yeni yuvalarına kavuşturacağız. 12’nci Cumhurbaşkanı olarak milletimizin ebedi ve ezeli kardeşliğine sahip çıkmaya, ülkemizi büyütmeye, devletimizi yüceltmeye devam edeceğiz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin, ruhun şad olsun." (DHA)