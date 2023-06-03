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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelecek 5 sene boyunca bütün gücümüzle çalışmaya söz veriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gelecek 5 sene boyunca Türkiye Cumhuriyeti’nin şanını ve şerefini korumak, itibarını artırmak, adını tüm dünyada yüceltmek için bütün gücümüzle çalışmaya söz veriyoruz. Gayret bizden, tevfik Allah’tan… Türkiye Yüzyılı’nın inşası için Bismillah!" ifadelerini kullandı.

03.06.2023 - 18:43 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelecek 5 sene boyunca bütün gücümüzle çalışmaya söz veriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gelecek 5 sene boyunca Türkiye Cumhuriyeti’nin şanını ve şerefini korumak, itibarını artırmak, adını tüm dünyada yüceltmek için bütün gücümüzle çalışmaya söz veriyoruz. Gayret bizden, tevfik Allah’tan… Türkiye Yüzyılı’nın inşası için Bismillah!" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelecek 5 sene boyunca bütün gücümüzle çalışmaya söz veriyoruz

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