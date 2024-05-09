Alanya'da içinde 190 kişi bulunan uçağın inişte ön tekeri patladı!

İstanbul Havalimanı'nda dün facianın eşiğinden dönülürken bugün de Alanya Gazipaşa Havalimanı'nda büyük bir tehlike yaşandı. Corendon Havayolları’na ait Köln-Alanya seferini yapan uçağın inişte ön tekeri patladı. Uçak ön dikme üzerine indi. Yolcular uçaktan tahliye edilirken, herhangi bir yaralanma bildirilmedi. Pistte hasar oluştu.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, “09/05/2024 tarihi saat 11.00 dolaylarında Corendon Airlines’e ait Köln - Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren B738 tipindeki uçağın, piste inişini müteakip lastiği patlamış, ön dikmesi hasar almıştır. Pistte kalan uçaktaki 184 yolcu 6 mürettebattan oluşan toplam 190 kişinin tahliyesi tamamlanmıştır.

Yolcularda herhangi bir yaralanma durumu meydana gelmemiştir. İlk belirlemelere göre ise piste hasar oluşmamıştır. Pist notamlı olup beklenen uçuşlar Antalya’ya divert ettirilecektir. Teknik ekibin incelemesini müteakip uçağın pistten çekilme işlemi yapılacaktır”





KARGO UÇAĞI GÖVDESİ ÜZERİNE İNİŞ YAPMIŞTI

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İstanbul Havalimanı'nda facianın eşiğinden dönülmüştü. Yabancı bir havayolu şirketine ait Paris-İstanbul seferini yapan kargo uçağı, iniş takımları açılmayınca gövdesi üzerine iniş yapmak zorunda kalmıştı. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı