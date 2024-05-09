Meteoroloji ve valilikten yağış, fırtına uyarısı! Kuvvetli geliyor, bu saatlere dikkat

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından Ege Bölgesi'ndeki 5 il için toz taşınımı uyarısında bulunuldu. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizin (İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir, Çanakkale) bu akşam saatlerinden itibaren (09.05.2024 Perşembe) Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkisi altında kalacağı tahmin ediliyor. Cuma günü etkili olması beklenen toz taşınımının 11.05.2024 Cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölgemizi terk edeceği tahmin ediliyor. Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. Toz taşınımının 11 Mayıs sabah saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi.

İZMİR VE EGE DENİZİ İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji, İzmir için de ayrıca fırtına uyarısı yaptı. Açıklamada, "Rüzgarın; 10.05.2024 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren İzmir'in kuzey kesimlerinde (Bergama, Dikili, Kınık, Aliağa) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek kesimlerde fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın İzmir'in kuzey kesimlerinde cumartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor" denildi.

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Meteoroloji Ege Denizi'nde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini duyurdu. Fırtınanın, cumartesi günü öğle saatlerinde etkisinin kaybetmesinin beklendiği de bildirildi. Açıklamada, fırtınanın oluşturabileceği deniz ulaşımında aksama gibi olumsuzluklara karşı başta denizciler olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

VALİLİK UYARDI

İstanbul Valiliği, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün verdiği bilgilere dayanarak şehirde yaşayanlara fırtına uyarısında bulundu.

Uyarıya göre Cuma sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinde kuvvetli rüzgar esecek ve yüksek kesimlerde fırtına yaşanacak. İstanbul Vaililiği’nin yaptığı uyarı şu şekilde: “Meteoroloji’ye göre; İstanbul’da rüzgarın Cuma günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yüksek kesimlerde fırtına şeklinde esmesi, Rüzgar ve fırtınanın Cumartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli olunmalıdır.”

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CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:

2024 Nisan ayı Türkiye'nin en sıcak Nisan ayı oldu. Uzun yıllar ortalamasının 4 derece üzerinde gerçekleşti. 2024 Mayıs ayının ilk yarısı ise dalgalı bir seyir izliyor. Ortalamanın altında günler yaşandı. Montları sandığa koyamadık hala. Mayısın 2. yarısı yaza dönük hava olacak.

YAĞIŞ İÇİN TARİH VERDİ

Bugün perşembe batıda sıcaklık düşüyor, İstanbul bugün 21 derece. Hafta sonu tekrar montları giyecek, 16 dereceye düşecek. Bugün Batı Karadeniz ve Marmara’nın güneyinde önemsiz yağmur var. İstanbul’a yağmur, Marmara ve Ege ile birlikte yarın gelecek. Hafta sonu Anadolu’yu da kapsayacak.