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Gündem Havalar ısındı derken kış geri geliyor! Meteoroloji İstanbul için alarm verdi, yağmur ve dolu fena vuracak
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Havalar ısındı derken kış geri geliyor! Meteoroloji İstanbul için alarm verdi, yağmur ve dolu fena vuracak

Meteoroloji son dakika olarak duyurdu. Havalar ısındı, yaz geldi derken kış geri geliyor. Tüm Türkiye yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Kuvvetli yağış İstanbul dahil onlarca kentte alarm seviyesine geçilmesine yol açtı. Sıcaklıklar hissedilir derece düşecek. Meteoroloji tarih ve saat vererek Ankara, İzmir ve İstanbul için kritik uyarılarda bulundu. İşte il il hava durumu ve son dakika haberinin detayları...

• 09 Mayıs 2024 - 09:22 • Son Güncelleme:
• 09 Mayıs 2024 - 09:22 • Son Güncelleme:
1 Havalar ısındı derken kış geri geliyor Meteoroloji İstanbul için alarm verdi, yağmur ve dolu fena vuracak

Meteoroloji ve valilik tarafından yapılan uyarıların ardından kuvvetli yağış ve dolu etkisini arttırdı. Meteoroloji son dakika duyurdu! Harita güncelledi, bu hafta için uyarılar peş peşe geldi.

2 Havalar ısındı derken kış geri geliyor Meteoroloji İstanbul için alarm verdi, yağmur ve dolu fena vuracak

Yağışlı ve serin hava geri dönüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Mayıs'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı.

3 Havalar ısındı derken kış geri geliyor Meteoroloji İstanbul için alarm verdi, yağmur ve dolu fena vuracak

Son değerlendirmelere göre, hava sıcaklığı Batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacak.

4 Havalar ısındı derken kış geri geliyor Meteoroloji İstanbul için alarm verdi, yağmur ve dolu fena vuracak

Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz ile Ankara'nın kuzey ve batısı, Edirne, Kırklareli, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Çorum, Kars, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

5 Havalar ısındı derken kış geri geliyor Meteoroloji İstanbul için alarm verdi, yağmur ve dolu fena vuracak

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahminine göre, cuma (10 Mayıs) gününden itibaren Türkiye yağışlı havanın etkisi altına giriyor. İstanbul'da sağanak Ankara ve İzmir'de ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

6 Havalar ısındı derken kış geri geliyor Meteoroloji İstanbul için alarm verdi, yağmur ve dolu fena vuracak

9-15 Mayıs haftasında genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları hafta sonunda yurt genelinde azalacak. Yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Hafta sonunda ise yurt genelinde yağışlı hava hakim olacak.

7 MARMARA

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, güney ve doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

8 Havalar ısındı derken kış geri geliyor Meteoroloji İstanbul için alarm verdi, yağmur ve dolu fena vuracak

EDİRNE °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

9 EGE

EGE

Az bulutlu, kuzeyi parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Manisa ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

10 Havalar ısındı derken kış geri geliyor Meteoroloji İstanbul için alarm verdi, yağmur ve dolu fena vuracak

A.KARAHİSAR °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C Parçalı, zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 27°C Parçalı, zamanla çok bulutlu

UŞAK °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu

11 AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

12 İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, kuzeyi parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Ankara'nın kuzey ve batısı ile Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

13 Havalar ısındı derken kış geri geliyor Meteoroloji İstanbul için alarm verdi, yağmur ve dolu fena vuracak

ANKARA °C, 25°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 24°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 23°C Az bulutlu

14 BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

15 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu zamanla batısı çok bulutlu, öğle saatlerinde Çorum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu

16 DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, doğusunun parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Kars, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 17°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 23°C Az bulutlu

VAN °C, 17°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

17 GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu

18 Havalar ısındı derken kış geri geliyor Meteoroloji İstanbul için alarm verdi, yağmur ve dolu fena vuracak

Öte yandan Bayburt'ta bir süredir devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı, dağlık alanlar karla kaplandı. Bayburt’un Aydıntepe ilçesi ile Trabzon’un Çaykara ilçesi arasında bulunan 2 bin 400 rakımlı Soğanlı Dağı eteklerindeki Dumlu, Kavlatan ve Günbuldu köyleri ile yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

19 Havalar ısındı derken kış geri geliyor Meteoroloji İstanbul için alarm verdi, yağmur ve dolu fena vuracak

Van'ın doğuşunda bulunan 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı'nda dün gece başlayan ve bugün öğlene kadar etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Öğlene kadar devam eden kar yağışı nedeniyle Erek Dağı ile çevresi beyaza bürünürken hava sıcaklığında da hissedilir derecede düşüş yaşandı.