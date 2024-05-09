Havalar ısındı derken kış geri geliyor! Meteoroloji İstanbul için alarm verdi, yağmur ve dolu fena vuracak
Meteoroloji son dakika olarak duyurdu. Havalar ısındı, yaz geldi derken kış geri geliyor. Tüm Türkiye yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Kuvvetli yağış İstanbul dahil onlarca kentte alarm seviyesine geçilmesine yol açtı. Sıcaklıklar hissedilir derece düşecek. Meteoroloji tarih ve saat vererek Ankara, İzmir ve İstanbul için kritik uyarılarda bulundu. İşte il il hava durumu ve son dakika haberinin detayları...
• 09 Mayıs 2024 - 09:22 • Son Güncelleme:
• 09 Mayıs 2024 - 09:22 • Son Güncelleme: