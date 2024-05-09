MEB'den yeni açıklama! Öğretmenler mülakatta sadece ders anlatacak

Okullarda üst üste yaşanan şiddet olayları... Son olarak İstanbul'da bir okul müdürünün öğrencisi tarafından öldürülmesi...

Milli Eğitim Bakanlığı, bir süredir üzerinde çalıştığı çalışmayı hızlandırdı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda şiddetin önlenmesi için hazırlanan düzenlemenin en kısa sürede Meclis'e gönderileceğini söyledi.

"Gelin hep birlikte ‘şiddete dur’ diyelim”

Bir gazeteye konuşan Bakan Tekin, siyasi partilere de çağrı yaptı:

"Bu tür vahşet ve şiddet olaylarına karışanların gerekli cezayı alması için Bakanlık olarak bu işin peşini bırakmayacağız. Öğretmen Meslek Kanunu’na ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifini Meclis gündemine en kısa zamanda getireceğiz. Tüm siyasi partilere de buradan bize destek olmaları için çağrıda bulunuyorum. Gelin hep birlikte ‘Şiddete dur’ diyelim.”

Düzenlemenin içeriği de netleşiyor

Buna göre öğretmen ve tüm eğitim çalışanlarına yönelik tehdit, hakaret, direnme ve saldırı gibi suçlarda cezalar iki katına çıkarılacak.

Yönetici, öğretmen ve diğer personele karşı görevleri sırasında veya görevleri sebebiyle işlenen 'kasten yaralama’ suçu tutuklama sebebi sayılacak.

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Yine, şiddet nedeniyle verilen hapis cezasının ertelenmesi hükmünün uygulanmaması da taslakta yer alıyor.

Düzenleme özel okullarda görev yapan öğretmenleri de kapsayacak.