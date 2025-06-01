Selçuk Bayraktar duyurdu! Bayraktar TB3 yapay zeka desteğiyle kalkış ve iniş yaptı

Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu gemisine yapay zeka desteği ile tam otomatik bir şekilde iniş ve kalkış yaptığı anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Selçuk Bayraktar o gurur veren görüntüleri böyle paylaştı;

#BayraktarTB3 ⚓️ TCG ANADOLU



🧠✈️ Yapay Zeka Destekli Tam Otomatik Kalkış ve İniş Testleri



🧠✈️ AI-Powered Fully Autonomous Takeoff & Landing Tests#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/j3xS8WGEVb — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) June 1, 2025

TOPLAM UÇUŞ 1.080 SAATE ULAŞTI

Bayraktar TB3 SİHA bugüne kadar gerçekleştirilen test uçuşlarında toplam 1.080 saat 14 dakika havada kaldı. Şimdiye kadar test sürecinde 551 sorti yapan SİHA, TCG Anadolu gemisinde ise 42 sorti gerçekleştirdi. Milli SİHA 20 Aralık 2023’te gerçekleştirilen uzun uçuş testinde ise yere inmeden 32 saat havada kaldı ve gökyüzünde 5.700 km yol kat etti.

DÜNYA HAVACILIK TARİHİNDE İLK

Bayraktar TB3 tarihe geçen ilk uçuş testini 19 Kasım 2024’te Muğla Aksaz açıklarında seyreden TCG Anadolu gemisinde başarılı bir şekilde tamamlamıştı. Daha sonra 26 Kasım 2024’te gerçekleştirilen uçuş testleri de başarıyla yapılmıştı. Milli SİHA böylece dünya havacılık tarihinde bir ilke imza atmıştı.

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SÜPERSONİK FÜZEYLE TAM İSABET

Bayraktar TB3 SİHA, 25 Mart ve 27 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen atış testlerinde, Roketsan tarafından geliştirilen İHA-122 süpersonik füze ile deniz üzerindeki hedefleri tam isabetle vurdu. Milli SİHA, 27 Mart’ta yapılan testte görüş hattı irtifasının altında gerçekleştirdiği atışla 6x6 metrelik perdeli hedefi başarıyla imha ederken, hedefi havadaki Bayraktar TB2 lazerle işaretledi. Bu testlerle birlikte iki SİHA’nın koordineli görev kabiliyeti de başarıyla sergilendi.