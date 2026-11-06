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Dünyanın en değerli ve pahalı bitkisi safranının kilogram fiyatı belli oldu!

06.11.2026 - 19:10Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KARABÜK (İHA)

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclisi, 2026 yılı yeni hasat Safranbolu safranının kilogram fiyatını 900 bin TL olarak belirledi. Safranbolu safranının yeni hasat dönemi fiyatı, üreticilerin emeğinin karşılığını bulması ve ürünün marka değerinin korunması amacıyla açıklandı.

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1Dünyanın en değerli ve pahalı bitkisi safranının kilogram fiyatı belli oldu!

Safranbolu'nun önemli tarımsal ve kültürel değerleri arasında yer alan, kendine özgü aroması, rengi ve kalitesiyle uluslararası alanda tanınan safranın fiyatı, Safranbolu TSO Meclisi'nde alınan kararla kilogram başına 900 bin TL olarak belirlendi.

2Dünyanın en değerli ve pahalı bitkisi safranının kilogram fiyatı belli oldu!

Safranbolu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erol Altuntepe, yeni hasat safranın fiyatının belirlenmesine ilişkin yaptığı açıklamada, Safranbolu safranının yalnızca ekonomik değeri yüksek bir tarım ürünü olmadığını, aynı zamanda ilçenin tarihini, kültürünü ve köklü üretim geleneğini temsil eden önemli bir marka olduğunu ifade etti.

3Dünyanın en değerli ve pahalı bitkisi safranının kilogram fiyatı belli oldu!

Safranbolu safranının yüzyıllardır bu topraklarda yetiştirildiğini ve üretiminin büyük emek ve sabır gerektirdiğini belirten Altuntepe, belirlenen fiyatın üreticilerin emeğinin karşılığını alması ve ürünün marka değerinin korunması açısından önemli olduğunu kaydetti.

4Dünyanın en değerli ve pahalı bitkisi safranının kilogram fiyatı belli oldu!

Safranbolu safranının Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret tescili aldığını hatırlatan Altuntepe, bu değerli mirasın korunması, üretiminin artırılması ve gelecek nesillere aktarılmasının ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.

5Dünyanın en değerli ve pahalı bitkisi safranının kilogram fiyatı belli oldu!

Altuntepe, oda olarak hayata geçirdikleri "Safranova - Lavanta Kokulu Safran Bahçesi Projesi" ile safran üretimini desteklemenin yanı sıra ürünün tanıtımına, tarım turizmine ve bölge ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

6Dünyanın en değerli ve pahalı bitkisi safranının kilogram fiyatı belli oldu!

Amaçlarının Safranbolu safranının hak ettiği değeri görmesini sağlamak, üreticileri desteklemek ve ürünü ulusal ve uluslararası pazarlarda daha güçlü bir marka haline getirmek olduğunu ifade eden Altuntepe, yeni hasat döneminin tüm safran üreticileri için hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

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