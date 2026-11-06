Dünyanın en değerli ve pahalı bitkisi safranının kilogram fiyatı belli oldu!

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Amaçlarının Safranbolu safranının hak ettiği değeri görmesini sağlamak, üreticileri desteklemek ve ürünü ulusal ve uluslararası pazarlarda daha güçlü bir marka haline getirmek olduğunu ifade eden Altuntepe, yeni hasat döneminin tüm safran üreticileri için hayırlı ve bereketli olmasını diledi.