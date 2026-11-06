Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki yıl önce Erzurum'a müjdesini vermişti: Şehir 20 bin kişilik stadyum ve modern spor kampüsüne kavuşuyor

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Ardından yetkili kurumlarla işbirliği halinde çalışma yaptıklarını belirten Çakmur, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bize verdiği talimatla stadyum, spor salonu ve yüzme havuzunun yapımı için Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yer belirledik. Bu inşaat alanı 160 dönümlük bir alan ve Bakanlığımıza tahsis edildi." dedi.