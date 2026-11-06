Bakan Bayraktar: Milli Enerji 2040, yaklaşık 250 bin kişiye dolaylı iş sağlayacak çok önemli bir kalkınma hamlesi

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Bakan Bayraktar, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mersin’e bir ziyaret gerçekleştirdi. Mersin Valiliğini ziyaret eden Bakan Bayraktar, daha sonra AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısına iştirak etti.

2027’DE 8 MİLYON HANE

Bakan Bayraktar; Türkiye’nin Fatih, Yavuz, Kanuni, Abdülhamid Han, Çağrı Bey ve Yıldırım sondaj gemileri ile beraber dünyanın dördüncü büyük filosuna sahip ülkesi haline geldiğini anımsattı. Sakarya Gaz Sahası'ndan doğal gazı ürettiklerini ve bugün 4 milyon evde yerli doğal gazın kullanıldığını anımsatan Bakan Bayraktar, “2027’de yeni bir aşamaya geçiyoruz. İnşallah 2027'ye geçmeden, bu senenin sonunda Karadeniz'in ortasında 2'nci faz tamamlanacak. Osman Gazi Yüzer Üretim Platformunun alev kulesinde gazı yakacağız ve 4 milyon hane 2027'de 8 milyona çıkacak. 8 milyon evde kendi gazını kullanan bir Türkiye haline geleceğiz.” dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Gabar'da 2021 yılında Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfini yaptıklarını hatırlatan Bakan Bayraktar, “Niye Terörsüz Türkiye ile bunun alakası var biliyor musunuz; bölge terörden kurtulduğu zaman neler yapabileceğimizi, o bölgenin potansiyelinin ne olduğunu ortaya çıkardık. Şimdi Terörsüz Türkiye ve bölge hedefi ile bu milli projeyle, kardeşlik projesiyle Türkiye'de birçok alanda çok daha büyük bir potansiyeli hep birlikte ortaya çıkaracağız. Orada bulduğumuz petrol, 100 bin varile yaklaşıyor. Yeni keşifleri, yeni müjdeleri önümüzdeki günlerde inşallah sizlerle paylaşacağız. Türkiye olarak Terörsüz Türkiye projesini mutlaka başarıyla tamamlamak zorundayız. İnanıyorum ki Terörsüz Türkiye ile beraber o bölgenin ve ülkemizin tüm potansiyeli çok daha büyük bir noktaya gelecek.” dedi.

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TÜRKİYE, 70 YILLIK RÜYASINI GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRECEK

Mersin’deki Akkuyu Nükleer Santral Projesi ile ilgili de konuşan Bakan Bayraktar, “Muazzam bir çalışmayla artık sonuna geldik. Türkiye, nükleerden ilk elektriği üretecek hale geldi. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde, önümüzdeki aylarda inşallah Türkiye, bu 70 yıllık rüyasını gerçeğe dönüştürecek. Akkuyu, Cumhuriyet tarihinin en büyük dış sermaye yatırımı ve Cumhuriyet tarihinin tek sahadaki en büyük projesi. Yaklaşık 30 milyar dolarlık bir yatırımla biz burada Türkiye'nin enerjisinin yüzde 10'unu tek başına karşılayacak bir santrali devreye alacağız.” diye konuştu.

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TÜRKİYE'Yİ ENERJİDE BAĞIMSIZ BİR ÜLKE HALİNE GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ

Bakan Bayraktar, “Bizim kızıl elmamız şu: Biz Türkiye'yi mutlak surette enerjide bağımsız bir ülke haline getirmeyi, kendi kendine yeten bir ülke haline getirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

ENERJİDE BAĞIMSIZLIK MANİFESTOSU

Dün (5 Kasım) İstanbul’da Türkiye’nin Milli Enerji 2040 vizyonunu açıkladıklarını anımsatan Bakan Bayraktar, “Dün İstanbul'da Türkiye'nin enerjide bağımsızlık manifestosunu hem Türkiye kamuoyuna hem de bütün dünyaya ilan ettik.” dedi.

500 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Türkiye’nin 2040 hedeflerine ulaşabilmek için yatırım, insan kaynağı ve siyasi istikrara ihtiyacı olduğunu vurgulayan Bakan Bayraktar, “2040'a kadar Türkiye, toplam 500 milyar dolar yatırım yapacak. Bu, yaklaşık 108 bin doğrudan istihdam, yaklaşık 250 bin kişiye de dolaylı iş sağlayacak çok önemli bir kalkınma hamlesi. İkinci ihtiyacımız olan şey, insan kaynağı. Bütün bunları yapmak için en önemli ihtiyacımız olan şey; siyasi istikrar. Kararlı, güçlü, dirayetli bir yönetim, istikrarlı bir siyasi iradeye ihtiyacımız var. O irade de AK Parti teşkilatlarında, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mevcuttur. Türkiye'yi enerjide bağımsız kılacak yolda Cumhurbaşkanımızın arkasında gece-gündüz çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

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VATANDAŞLARIMIZI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Enerji destekleri ile ilgili de bilgi veren Bakan Bayraktar, “Evinizdeki doğal gaz faturasının yüzde 63'ünü yani bin liralık faturanın 630 lirasını bugün devlet karşılıyor. Elektrikte bin liranın neredeyse 550 lirasını, yüzde 55'ini devlet olarak biz karşılıyoruz. Vatandaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

İŞ İNSANLARI İLE BULUŞTU

Bakan Bayraktar, programın ardından Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen Gala Yemeği'ne de katıldı. Bakan Bayraktar, burada iş insanları ile bir araya geldi.