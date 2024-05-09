MEB'den öğretmenler için tayin kararı! Resmen belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığınca kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru www.personel.meb.gov.tr adresinden yayımlandı.
09.05.2024 - 17:43 |
Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin 2024 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru, www.personel.meb.gov.tr adresinden yayımlandı. Buna göre başvurular 13-17 Mayıs tarihleri arasında sistem üzerinden alınacak.
Atamalar ise 22 Mayıs tarihinde valilikler tarafından gerçekleştirilecek.