Türkiye ve Gürcistan arasında siyasi istişareler Dışişleri düzeyinde gerçekleştirilecek
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Gürcistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Lasha Darsalia başkanlığındaki heyetler arasında siyasi istişareler 7 Eylül 2022 tarihinde Gürcistan’da yapılacak.
06.09.2022 - 22:48 | | İHA
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Ülkemiz ile Gürcistan arasında siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Gürcistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Lasha Darsalia başkanlığındaki heyetler arasında 7 Eylül 2022 tarihinde Gürcistan’da yapılacaktır. İstişarelerde, stratejik ortağımız ve yakın komşumuz Gürcistan’la ikili ilişkilerimiz gözden geçirilecek; bölgesel ve uluslararası gelişmeler istişare edilecektir” denildi.