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Türkiye ve Gürcistan arasında siyasi istişareler Dışişleri düzeyinde gerçekleştirilecek

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Gürcistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Lasha Darsalia başkanlığındaki heyetler arasında siyasi istişareler 7 Eylül 2022 tarihinde Gürcistan’da yapılacak.

06.09.2022 - 22:48 | | İHA
Türkiye ve Gürcistan arasında siyasi istişareler Dışişleri düzeyinde gerçekleştirilecek

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Ülkemiz ile Gürcistan arasında siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Gürcistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Lasha Darsalia başkanlığındaki heyetler arasında 7 Eylül 2022 tarihinde Gürcistan’da yapılacaktır. İstişarelerde, stratejik ortağımız ve yakın komşumuz Gürcistan’la ikili ilişkilerimiz gözden geçirilecek; bölgesel ve uluslararası gelişmeler istişare edilecektir” denildi.

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