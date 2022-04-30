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Türkiye resti çekti! Türk Hava Kuvvetleri Atina'da yapılacak tatbikattan çekildi...

Yunanistan'ın ev sahipliğinde yapılacak bir tatbikatın icrasına yönelik hazırlanan belgede, Türkiye'yi hedef alan konuların yer aldığının tespit edilmesi üzerine Türk Hava Kuvvetlerinin tatbikattan çekildi.

30.04.2022 - 11:30 | | İHA
Türkiye resti çekti! Türk Hava Kuvvetleri Atina'da yapılacak tatbikattan çekildi...

Güvenlik Kaynakları: "Yunanistan'ın ev sahipliğinde yapılacak bir tatbikatın icrasına yönelik hazırlanan belgede, Türkiye'yi hedef alan konuların yer aldığının tespit edilmesi üzerine Türk Hava Kuvvetlerinin tatbikattan çekildiği ortaya çıktı. 22 Nisan'da alınan kararın Yunan makamlarına iletilmek üzere gönderildiği öğrenildi."

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