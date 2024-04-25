GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisinde yangın

Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisinde yangın

Mısır’dan Bulgaristan’a seyir halindeki kuru yük gemisinin makine dairesinde Çanakkale Boğazı Akbaş önlerinde yangın çıktı.

25.04.2024 - 20:42 | | DHA
Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisinde yangın

Mısır’dan Bulgaristan’a seyir halindeyken AK DISCOVERY isimli 107 metre uzunluğundaki kuru yük gemisinde yangın çıktı. Gemi kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi.

Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-13 ve Kurtarma-3 romörkörleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ediyor. İlk gelen bilgilere göre ise 1 personelin yaralandığı öğrenildi.

GÜNCEL HABERLER

Bakan Fidan, Suudi mevkidaşı ile görüştü!

Bakan Fidan, Suudi mevkidaşı ile görüştü!
Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisinde yangın

Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisinde yangın
Birikimini faizde değerlendirenler dikkat! Son tarih belli oldu, zarar kapısı olabilir

Birikimini faizde değerlendirenler dikkat! Son tarih belli oldu, zarar kapısı olabilir