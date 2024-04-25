Dilan Polat ağladı, Engin Polat itiraf etti! Mahkemede ortalık karıştı, saldırıp tükürdü
Banu Parlak'ın güzellik merkezine geçen yıl 1 Ekim’de düzenlenen silahlı saldırıyı Dilan ve Engin Polat çiftinin azmettirdiği iddiasıyla ilgili 11 sanıklı davada Barış Boyun'un örgüt davasıyla birleştirme kararı verildi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi. Dilan Polat duruşma salonuna girer girmez Engin Polat’la göz göze geldiği an gözyaşlarına boğuldu. Duruşmada Dilan Polat ve Engin Polat aylık gelirlerini açıkladı. Duruşmada Dilan Polat’ın kızına sarılıp ağladığı da görüldü. Öte yandan duruşma çıkışı Dilan Polat’ın yakınları Banu Parlak’a bağırarak tükürdü. İşte duruşmada yaşananlar...
Sevda SARIKAYA-İSTANBUL (DHA)
• 25 Nisan 2024 - 17:15 • Son Güncelleme:
Sevda SARIKAYA-İSTANBUL (DHA)
• 25 Nisan 2024 - 17:15 • Son Güncelleme: