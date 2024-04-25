Tornavidalı cinayetin görüntüleri ortaya çıktı! Güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti

Olay, dün saat 21.10 sıralarında Menderes Mahallesi 301. Sokak'ta gerçekleşti. İddiaya göre, döner restoranında motokurye olarak çalışan 30 yaşındaki Azat Aktaş, paket servisi sırasında cadde üzerinde ilerleyen bir otomobile çarparak kaçtı. Bu durum üzerine otomobil sürücüsü Ruhat Karasu (33), Aktaş'ı çalıştığı restorana kadar takip etti.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Restorana gelen Karasu ile Aktaş arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Aktaş, çalıştığı restorandan aldığı tornavida ile Karasu'yu göğsünün ortasından yaralayarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karasu'yu ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tüm müdahalelere rağmen Karasu hayatını kaybetti.

MOTOKURYE YAKALANDI

Olay sonrası kaçan motokurye Aktaş, polis tarafından yaklaşık yarım saat sonra Güngören'de yakalandı. Adli Tıp Kurumu'na gelen Karasu'nun ailesi uzun süre sinir krizi geçirdi. Cenaze Bağcılar'da kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Batman'a götürüldü. Öte yandan motokurye Aktaş'ın daha önce kasten yaralama, taksirle yaralama, motosiklet hırsızlığı ve oto hırsızlığı gibi suçlardan kaydının olduğu öğrenildi.

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KAVGA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Motokurye Aktaş ile Karasu arasındaki kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, restoranın önünde tarafların kavga ettiği, çevredekilerin araya girmeye çalıştığı görülüyor.