Haberler Gündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 7 ülkenin büyükelçisinden güven mektubu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 7 ülkenin büyükelçisinden güven mektubu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Honduras, Namibya, İzlanda, Mozambik, Mauritius, Nepal ve Laos büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti. 25.04.2024 - 17:18 | Son Güncellenme: 25.04.2024 - 17:18 Güncelleme: 25.04.2024 - 17:18 recep tayyip erdoğan büyükelçi mektup Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Başbakanı Bektenov’u kabul etti Yüksek ses çıkarttı! Trafikten men edildi.. Şişli'de yol çöktü; araçlar içine düştü Tornavidalı cinayetin görüntüleri ortaya çıktı! Güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti MİT'ten operasyon! DEAŞ'ın 2 sözde sorumlusu yakalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 7 ülkenin büyükelçisinden güven mektubu Dilan Polat ağladı, Engin Polat itiraf etti! Mahkemede ortalık karıştı, saldırıp tükürdü Bakan Kacır'dan AB ile vize serbestliği açıklaması Kripto paralarda neler olacağını uzman isim uyardı! Bitcoin madenciliği için kritik tarih verildi... AYM Başkanı Özkaya: Yargı organları arasında iyi bir iletişime ihtiyaç var GÜNCEL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Başbakanı Bektenov’u kabul etti Yüksek ses çıkarttı! Trafikten men edildi.. Şişli'de yol çöktü; araçlar içine düştü