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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 7 ülkenin büyükelçisinden güven mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Honduras, Namibya, İzlanda, Mozambik, Mauritius, Nepal ve Laos büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

25.04.2024 - 17:18 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 7 ülkenin büyükelçisinden güven mektubu

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