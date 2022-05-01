Türkiye için sevindiren gelişme! Hürjet için geri sayım başladı! İşte özellikleri...

Teröristlerin yeni korkulu rüyası, hafif taarruz uçağı Hürjet olacak. Türkiye'nin ilk yerli jet uçağı Hürjet'in düğmesine 2017'de yılında basıldı. Tek motorlu hafif taaruz uçağı, üstün performans özelliklerini kullanarak kritik rol oynamak üzere tasarlandı.

MİLLİ JET UÇAĞI HÜRJET'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ





Hürjet, 14 metre uzunluğunda, 4 metre yüksekliğinde..

45 bin feet irtifaya kadar çıkabilecek olan Hürjet 3 ton civarında faydalı yük taşıyabilme özelliğine de sahip.

Kanat ve gövde altında mühimmat ve faydalı yükler taşıyabilecek.

Türkiye'nin ilk yerli jet eğitim uçağı Hürjet havalanmak için gün sayıyor. Yüzlerce personel aralıksız çalışıyor.

HÜRJET 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN YIL DÖNÜMÜNDE HAVALANACAK

Hürjet sanal ortamda tasarlandı, her bir parçasının tasarımına yıllarca emek harcandı. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ilk jet uçağının prototipinin montajı için hummalı çalışma sürüyor. Hürjet'in 18 Mart 2023'te havada olması hedefleniyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Uçak Grubu ürün Direktörü Nezaket Güneri Orbay, "Şu anda üretimlerimizin hemen hemen hepsi bitti. Montaj faaliyetlerimizin de yarıdan fazlasını bitirmiş bulunmaktayız. En kısa sürede uçaklarımızın son montaj hattına geçirip yer testlerini ve nihayetinde uçuş testi safhasına geçirmek istiyoruz" dedi.

Pilotlar simülasyon üzerinde ilk uçuş için hazırlıklarını sürdürüyor.

Hürjet'in iki senedir pilotlar tarafından similasyon üzerinde de test edildiğini aktaran Orbay şunları aktardı:

"Sanki uçak gerçekten havada uçuyormuşçasına tepkiler vererek pilotumuza aşinalık kazandırmakta. Bu hem uçuş karakteristiği olarak kazandırılmış bir aşinalık hem de pilotumuzun ilk uçuşta kullanacağı kokpitin birebir aynısını simüle ettiğimiz için uçağın kokpitine de aşinalık kazandıracak bir platform oluyor."

İlk uçuşun ardından Hürjet'in sertifikasyon çalışmalarına başlanacak.

Uçak, TCG Anadolu gemisinde de kullanılabilecek.