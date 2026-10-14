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Trabzon'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 25 zam! İşte yeni ücret tarifesi

14.10.2026 - 19:56Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: TRABZON (İHA)

Trabzon'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 25 zam! İşte yeni ücret tarifesi

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi, toplu taşıma ücretlerine yüzde 25 ara zam yapılmasını kararlaştırdı. Yeni tarifeyle en kısa mesafe dolmuş ücreti 32 liradan 40 liraya, belediye otobüsü ücreti ise 27 liradan 35 liraya yükseldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Yakıt giderleri ciddi ölçüde yükseldi. Dolayısıyla hem vatandaşımızı hem de esnafımızı gözetmek zorundayız" dedi.

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Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ekim ayı toplantıları, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç başkanlığında gerçekleştirilen oturumla devam etti. Toplantıda, şehir genelinde hizmet veren toplu taşıma araçlarının yeni fiyat tarifeleri görüşülerek karara bağlandı.

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Ulaşım Komisyonu’ndan gelen gündem maddesi kapsamında il genelinde faaliyet gösteren dolmuş ve minibüsler, S plakalı hatlar, ticari taksiler ile belediye otobüslerinin fiyat tarifelerine yüzde 25 oranında zam yapılması teklifi meclis üyelerinin oylarına sunuldu. Dolmuşlara zam kararı oy birliğiyle kabul edilirken, belediye otobüslerinin ücret tarifesindeki artış oy çokluğuyla onaylandı. Yeni tarifeyle birlikte dolmuşlarda en kısa mesafe ücreti 32 liradan 40 liraya, belediye otobüslerinde ise 27 liradan 35 liraya yükseldi.

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Başkan Genç, belediye olarak ulaşım hizmetlerine önemli ölçüde kaynak aktardıklarını ifade ederek "Yıllık 480 milyon liralık ulaşım sübvansiyonu sağlıyoruz. Bu rakam aylık yaklaşık 40 milyon liraya tekabül ediyor. Yani yıllık yaklaşık 500 milyon liralık kaynağımız doğrudan ulaşıma destek olarak gidiyor. Bu, işin birinci gerçeği. Belediye otobüslerinde ücreti 2,5 lira artırıp artırmamamız, Büyükşehir Belediyesini ne abat eder ne de böyle bir artış yapılmadığında belediyeyi çökertir. Gerekirse bu tutarı da sübvanse ederiz.

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Ancak burada dikkat etmemiz gereken başka bir konu var. Biz belediye otobüsü ücretini 32,5 lirada tuttuğumuzda, dolmuş ücretinin 40 lira olduğu bir tabloda aradaki fark açılıyor. Dolmuş esnafımızın talebi ise en az 55 liraydı. Ancak biz bu rakamı gerçekçi bulmadık ve vatandaşımızın yanında durmamız gerektiğini düşündük. Öte yandan dolmuş esnafımız da artan maliyetlerle mücadele ediyor. Yakıt giderleri ciddi ölçüde yükseldi. Dolayısıyla hem vatandaşımızı hem de esnafımızı gözetmek zorundayız. Belediye otobüsleri ile dolmuş ücretleri arasındaki fark arttıkça haksız rekabet oluşuyor. Bu durum, dolmuş esnafımızı da olumsuz etkiliyor. Bu yönüyle de konuyu değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.

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Öğrencilere mümkün olduğunca destek olmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Genç, "Öğrenci ücretleri de bu meselenin bir başka boyutu. Şu anda öğrencilerimizden ne kadar ücret alıyoruz? Normal öğrenci biletimiz 15 lira, aylık abonman ücretimiz ise 500 lira. Bugün birçok şehirde öğrenci ulaşım ücretleri 30 liranın üzerinde. Biz öğrencilerimize mümkün olduğunca destek olmaya çalışıyoruz. Keşke öğrencilerimizden hiç ücret almasak; onlar da bizim evlatlarımız. Bu konuyu değerlendirirken bütün bu parametreleri birlikte ele almamız gerekiyor" diye konuştu.

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