Fil otu Gümüşhane’de deneme amaçlı dikildi! Süt sığırcılığında yem maliyetlerini düşürecek ve alternatif bir ürün

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Küresel ısınmayla birlikte su kaynaklarının giderek önem kazandığı günümüzde fil otunun su ihtiyacının mısıra göre daha düşük olması da önemli bir avantaj. Yüksek verimi, su kısıtlılığına dayanıklılığı ve marjinal alanlarda yetişebilme potansiyeli sayesinde fil otu, bölgemizde yonca ve silajlık mısıra ilave bir kaba yem kaynağı olabilir. Protein oranı silajlık mısıra göre daha yüksek olsa da enerji değeri mısırdan biraz daha düşüktür.