Sıcaklık Analiz Raporu yayımlandı! 56 yılın en sıcak 13’üncü eylül ayı yaşandı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2026 yılı Eylül ayına ait Sıcaklık Analiz Raporu'nu yayımlandı. Rapordaki genel değerlendirmeye göre eylül ayı sıcaklıkları, Türkiye genelinde ortalama sıcaklıklar bazı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer kesimlerde ise normaller civarında gerçekleşti. Gökçeada, Ödemiş, Aydın, Nazilli, Bodrum, Manavgat, Eğirdir, Antalya, Alanya, Fethiye, Mersin, Isparta, Kaş, Kale (Demre), Kangal, Bartın, Başkale, Karakoçan, Van, Ağrı, Cizre ve Şırnak çevrelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü. 1991-2020 yılları arasında eylül ayı ortalama sıcaklığı 20,9 derece olurken, 2026 Eylül ayında bu değer 21,5 dereceye yükseldi. Böylece ayın ortalama sıcaklığı, uzun yıllar ortalamasının 0,6 derece üzerinde gerçekleşti.

2026 YILI EYLÜL AYINDA EKSTREM SICAKLIKLAR

2026 Eylül ayında 2 yeni ekstrem maksimum sıcaklık kaydı gerçekleşti. Türkiye genelinde ayın en yüksek sıcaklığı 42,4 derece ile Cizre’de, en düşük sıcaklığı ise sıfırın altında 1,6 derece ile Ardahan’da ölçüldü.

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BÖLGELERE GÖRE EYLÜL SICAKLIKLARI

Bölgesel değerlendirmeye göre, Marmara Bölgesi’nde eylül ayı ortalama sıcaklığı 20,9 derece oldu. Bölgenin uzun yıllar ortalaması 20,6 derece olarak kaydedilirken, Gökçeada çevresinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık 5,6 derece ile Balıkesir’de, en yüksek sıcaklık ise 36,7 derece ile Lüleburgaz’da ölçüldü.

Ege Bölgesi’nde eylül ayı ortalama sıcaklığı, uzun yıllar ortalaması olan 22,2 dereceden 22,7 dereceye yükseldi. Ödemiş, Aydın, Nazilli ve Bodrum çevrelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgenin en düşük sıcaklığı 1,7 derece ile Simav’da, en yüksek sıcaklığı ise 40,5 derece ile Nazilli’de kaydedildi.

Akdeniz Bölgesi’nde eylül ayı ortalama sıcaklığı 24,8 derece olarak ölçüldü. Uzun yıllar ortalaması 24,1 derece olan bölgede Manavgat, Eğirdir, Antalya, Alanya, Fethiye, Mersin, Isparta, Kaş ve Kale (Demre) çevrelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık 3,3 derece ile Göksun’da, en yüksek sıcaklık ise 41,6 derece ile Kozan’da ölçüldü.

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İç Anadolu Bölgesi’nde eylül ayı ortalama sıcaklığı, uzun yıllar ortalaması olan 18,3 dereceden 18,6 dereceye yükseldi. Kangal çevresinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken, bölgenin en düşük sıcaklığı sıfırın altında 0,2 derece ile Kangal’da, en yüksek sıcaklığı ise 35,6 derece ile Çankırı’da kaydedildi.

Karadeniz Bölgesi’nde eylül ayı ortalama sıcaklığı 19,4 derece olarak ölçüldü. Uzun yıllar ortalaması 19,2 derece olan bölgede yalnızca Bartın çevresinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgenin en düşük sıcaklığı 3 derece ile Bayburt’ta, en yüksek sıcaklığı ise 38,2 derece ile Boyabat’ta tespit edildi.

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Doğu Anadolu Bölgesi’nde eylül ayı ortalama sıcaklığı 19,5 dereceye yükseldi. Bölgenin uzun yıllar ortalaması 18,5 derece olurken, böylece ortalama sıcaklık 1 derece arttı. Başkale, Karakoçan, Van ve Ağrı çevrelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 1,6 derece ile Ardahan’da, en yüksek sıcaklık ise 36,6 derece ile Malatya’da ölçüldü.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise eylül ayı ortalama sıcaklığı, uzun yıllar ortalaması olan 25,9 dereceden 26,7 dereceye yükseldi. Cizre ve Şırnak çevrelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık 12,1 derece ile Ceylanpınar’da, en yüksek sıcaklık ise 42,4 derece ile Cizre’de kaydedildi. (DHA)