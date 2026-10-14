Yağışlar sürecek hava sıcaklıkları düşecek! Meteoroloji ve İçişleri Bakanlığı'ndan sağanak yağış ve fırtına uyarısı geldi

10

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin güney ve doğusunda kuvvetli ve çok kuvvetli, Sakarya, Kocaeli ve Bursa çevrelerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyoır.



BURSA 14°C, 17°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli ve şiddetli, yer yer aşırı olması bekleniyor.



ÇANAKKALE 10°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



İSTANBUL 14°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.



KIRKLARELİ 9°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı