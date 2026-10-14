5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

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Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Sera Köprülü Kavşak üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki bir araçta çıkan yangın nedeniyle polis ekipleri güvenlik amacıyla trafiği durdurdu. Bu sırada 43 AFN 167 plakalı TIR, önünde duran araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle zincirleme kaza meydana geldi. Kazada bir TIR, iki kamyon ve iki otomobil hasar görürken, 06 DIB 152 plakalı otomobilin sürücüsü Halil Özdemir araçta sıkışarak yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araçta sıkışan Özdemir’i çalışma sonucu çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Özdemir, Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. (DHA)